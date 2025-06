Asoma un armado de afiliados del PRO San Juan que cuestiona a Cornejo y busca dialogar con LLA

Sin embargo, ni bien empezó el 2025, tuvo una charla con el presidente del partido amarillo y le expresó que no continuarían juntos por "falta de contención a los afiliados". Según las fuentes, Martínez y compañía tienen varias críticas a la conducción. "No hay apertura, no hay reuniones y la sede está permanentemente cerrada", dijeron en off.

Son cuestionamientos que comparten con la vicepresidenta del PRO, al directora del Registro Civil, Verónica Benedetto, y la referente de Patricia Bullrich, la delegada regional del Comité contra la Trata, María Eugenia Raverta.

No obstante, no son parte del mismo espacio. Mientras Benedetto tiene una mayor afinidad al partido del gobernador Marcelo Orrego, Raverta es funcionaria del Gobierno nacional. Es decir, de momento, no asoman intenciones de competir en una interna. Por el contrario, Martínez pretende conformar una agrupación -cuyo nombre es Transformar- y discutir por dentro la conducción de Cornejo.

Además, desde el entorno del kinesiólogo manifestaron que miran con buenos ojos la alianza del PRO con La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y no cierran la puerta a entablar negociaciones con el representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc. Es una diferencia sustancial con Cornejo, que es el tercero en la línea sucesoria del poder oficialista. Incluso, obtuvo el OK de Mauricio Macri para integrar una nueva alianza con Orrego para las legislativas de octubre.

Sin embargo, la nueva agrupación patea el lanzamiento oficial so pretexto de "cuidar a los afiliados". De acuerdo a lo que expresaron, hay antecedentes negativos con la disidencias. Nombraron los casos de Wbaldino Acosta Zapata y de Mario Ortiz, ambos expulsados del partido.