El orreguismo arma una ley para luchar contra la adicción de chicos a las apuestas online

La adicción de niños y adolescentes a los juegos y las apuestas online es un tema que preocupa en todo el país y en San Juan, como pasa en otras provincias, buscan luchar contra este problema creando una ley que regule el fenómeno de alguna manera. En esta no sencilla tarea está el orreguismo, cuyos legisladores ya mantuvieron reuniones con especialistas para lograr en el corto plazo una regulación contra la ludopatía que abarque a los menores de edad.

El legislador oficialista analizó, en diálogo con Radio Sarmiento, que "aparentemente este es un fenómeno muy generalizado, parece que ya muchos chicos lamentablemente se han abocado al juego como entretenimiento y esto genera problemas gravísimos de toda índole, problemas dentro de la familia, económicos, sociales, de adicciones, es decir que son también patológicos y entendemos que hay que ocuparse".

En este marco, Córdoba confirmó que hace ya unas tres semanas mantuvo una reunión informativa con un psicólogo especialista en neuropatía infantil y, luego, con el presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, y este mismo jueves se reunieron con este último y con el secretario relator de la Corte, Fernando Ramírez, acompañado por los fiscales a cargo de la unidad de Fiscalía de Delitos Informáticos.

"Más allá de que ya nosotros tenemos en redacción un proyecto y que tenemos bastante conocimiento de la situación, de los inconvenientes y de las posibles soluciones, tener esta reunión fue para que las distintas partes que pueden llegar a intervenir podamos ponernos de acuerdo. Y así fue, en definir y redactar y eventualmente en pocos días presentar un proyecto que sea el mejor proyecto para San Juan y para toda la población y la ciudadanía sanjuanina", informó el legislador orreguista.

Qué puntos buscan regular de la ludopatía temprana en San Juan

¿Cuáles son los puntos que nos puede destacar de ese proyecto de ley que están redactando en el oficialismo? "El proyecto, básicamente lo que va a hacer es reglamentar el juego online, por cuanto actualmente se juega mucho online en la provincia, pero el juego clandestino y a nivel nacional, si bien las jurisdicciones locales son las que lo reglamentan, pero quiero decir en todo el país, lo que se entiende es que el juego debe ser reglamentado, debe ser controlado por el Estado, por cuanto el Estado es quien puede, a través de los mecanismos de control, establecer cuáles son los parámetros más convenientes para que las personas jueguen", explicó.

Y detalló: "no solamente eso, sino también verificar y contratar a las personas que jueguen, les sean respetados los derechos, que las herramientas o máquinas que se utilizan contengan la posibilidad de que cada tantas jugadas salga un premio, que las personas no sean estafadas, que quienes ponen a disposición estos juegos sean solventes, sean responsables, que en definitiva, que no jueguen por supuesto menores de edad. Es decir, contempla un montón de situaciones, requisitos, funcionalidades y demás, para que el juego se practique de una manera similar a la que se practica actualmente el juego en forma personal".

Sobre los controles estatales, observó que "si hay empresas o personas que intentan evadir las reglamentaciones correspondientes, bueno, habrá que ir actualizando los softwares correspondientes para poder detectar cuando un menor intenta jugar y para lograr impedir que sea así, y a su vez, la ley también tiene que contemplar el destino de los fondos, que son para la Caja de Acción Social".

Destacó sobre este último punto que la Caja de Acción Social tiene, entre sus objetivos, justamente capacitaciones y difusión de la prevención contra la enfermedad del juego, es decir, lo que se trata de hacer es generar lo que se llama un juego responsable, un juego que impida que la gente, jugar por vicio.

Córdoba confirmó que hay varios ministerios involucrados en esta iniciativa, como Educación, Familia y Desarrollo Humano, Turismo, Cultura y Deportes, y el Ministerio Público Fiscal también.

"Esto es algo que debe ser transversal, debe abarcar a muchas instituciones, debemos hacer campañas de concientización y educación profundas, permanentes, para intentar combatir esto, porque por más que se pongan prohibiciones y demás, ya sabemos que lo mismo, esas prohibiciones muchas veces son vulneradas porque es imposible abarcar a la universalidad de personas", analizó sobre las limitaciones de la ley.

El diputado dijo que están avanzando en la redacción del proyecto de ley, conjuntamente con las autoridades de la Cámara de Acción Social. Y adelantó que espera que pueda ser presentado en la Legislatura local en unas dos semanas, es decir, durante este mismo mes de junio.

En este sensible tema, el orreguismo deberá buscar los apoyos del PJ porque no tiene los votos necesarios dentro del recinto. Córdoba se mostró optimista: "Yo entiendo que va a ser aceptación unánime. Lo que probablemente ocurra es que, puesto a consideración de los distintos diputados en las comisiones a las que se ha derivado, es posible que hayan dudas, que haya que evacuar, que tengamos que invitar a las personas que son expertas en esto, que son con quienes hoy hemos estado reunidos, para que todos los diputados puedan llegar a evacuar esas dudas y sancionar un proyecto que sea bueno", concluyó.