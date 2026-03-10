Competencia entre bancos: el Nación y el Provincia anunciaron crédito en dólares a tasa cero para el agro

En la primera jornada de Expoagro 2026 los bancos fueron protagonistas por lanzamientos de líneas de crédito en dólares a tasa cero , destinados a la compra de maquinaria agrícola.

Conflicto por el agua El campo sanjuanino, en alerta por una decisión que altera la temporada

El Banco Nación y el Banco Provincia presentaron sus ofertas para el agro, tanto para capital de trabajo nuevo o usado.

La oferta del BNA

El Banco Nación anunció este martes un nuevo esquema de financiamiento que incluye préstamos en dólares a tasa 0% y líneas en pesos al 19% fijo, destinado a la adquisición de maquinaria agrícola.

Según explicaron las autoridades del banco, el objetivo es superar el récord de colocación de créditos de la edición anterior y consolidar su actual participación de mercado, que alcanzó un pico histórico del 19,3%.

Claves de la oferta crediticia

El menú de opciones presentado por el BNA busca adaptarse a las necesidades de inversión tecnológica del sector.

Según se expresó, el financiamiento es de hasta el 100% del valor del bien, con plazos de hasta 60 meses.

En dólares, los de tasa 0% tienen cupos de hasta US$1,5 millones, mientras que en pesos la tasa es del 19% anual.

En provincias como Santa Fe y Entre Ríos, a través de convenios locales, la tasa puede descender al 16%.

Hay líneas de crédito para la maquinaria usada, con tasas desde el 24% en pesos y del 3% en dólares.

De acuerdo a la plataforma BNA+ Empresas, se ofrecen créditos de hasta $60 millones a 12 meses con una tasa del 35%. En dólares se ofrecen hasta US$2 millones para personas físicas y sin límite para empresas.

La propuesta fue presentada durante el acto de inauguración del stand institucional de la entidad, que estuvo encabezado por el presidente del Banco, Darío Wasserman, acompañado por el Directorio y el gerente general, Gastón Álvarez.

La línea del BAPRO

El Banco Provincia, por su parte, anunció una propuesta crediticia reforzada para acompañar las necesidades de inversión y capital de trabajo del sector agropecuario.

Los productores y contratistas podrán acceder a financiamiento en dólares a tasa 0% y con hasta 48 meses de plazo. Está orientado a las inversiones en tecnología aplicada al agro, soluciones sustentables y maquinaria fabricada por empresas bonaerenses agrupadas en MAGRIBA, en el marco de un convenio específico que celebra la banca pública.

En cuanto al financiamiento en pesos, la oferta parte de tasas de 22,5%, también con hasta 48 meses de plazo. En todos los casos, la financiación alcanza hasta el 100% del valor de la factura (con IVA incluido).

Además, a través de Procampo Digital, la entidad ofrecerá financiación en dólares desde tasa 0% y en pesos desde 25% para la compra de insumos, con plazos de hasta 360 días. Cabe destacar que esta herramienta digital, destinada a la compra de insumos, combustible y hacienda, suma también la posibilidad de operar directamente en moneda extranjera.

Créditos orientados al sector productivo

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, afirmó que la propuesta desplegada en la “Capital Nacional de los Agronegocios” llama a la construcción de “un proyecto estratégico de país” de forma público-privada.

“Sin buenas políticas públicas y sin un Estado que articule y acompañe, es muy difícil que una estrategia de desarrollo nacional prospere en un mundo tan complejo como el actual”, añadió el economista.

Respecto a las necesidades del sector productivo, tanto agropecuario como industrial, Cuattromo puntualizó que el acompañamiento a la inversión es hoy prioritario. “Muchas familias y empresas atraviesan dificultades porque el acceso al financiamiento se ha vuelto más complejo, y por eso vamos a seguir trabajando para acompañarlas”, expresó.

“Sabemos que para muchos productores esta exposición es clave para planificar el año. Por eso, junto al gobernador Axel Kicillof y al ministro Javier Rodríguez, desarrollamos políticas y estrategias para seguir acompañando al sector productivo”, agregó Cuattromo.