martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Expoagro

Competencia entre bancos: el Nación y el Provincia anunciaron crédito en dólares a tasa cero para el agro

En Expoagro 2026, las entidades anunciaron financiamiento para la compra de maquinaria agrícola.

Por Agencia NA
image

En la primera jornada de Expoagro 2026 los bancos fueron protagonistas por lanzamientos de líneas de crédito en dólares a tasa cero, destinados a la compra de maquinaria agrícola.

Lee además
por la agenda internacional, javier milei no ira a expoagro
Faltazo

Por la agenda internacional, Javier Milei no irá a Expoagro
El Dique de Ullum es el que más sufre la baja de agua. El agro sanjuanino rechazó la decisión de recibir menos agua por los canales. 
Conflicto por el agua

El campo sanjuanino, en alerta por una decisión que altera la temporada

El Banco Nación y el Banco Provincia presentaron sus ofertas para el agro, tanto para capital de trabajo nuevo o usado.

La oferta del BNA

El Banco Nación anunció este martes un nuevo esquema de financiamiento que incluye préstamos en dólares a tasa 0% y líneas en pesos al 19% fijo, destinado a la adquisición de maquinaria agrícola.

Según explicaron las autoridades del banco, el objetivo es superar el récord de colocación de créditos de la edición anterior y consolidar su actual participación de mercado, que alcanzó un pico histórico del 19,3%.

Claves de la oferta crediticia

El menú de opciones presentado por el BNA busca adaptarse a las necesidades de inversión tecnológica del sector.

Según se expresó, el financiamiento es de hasta el 100% del valor del bien, con plazos de hasta 60 meses.

En dólares, los de tasa 0% tienen cupos de hasta US$1,5 millones, mientras que en pesos la tasa es del 19% anual.

En provincias como Santa Fe y Entre Ríos, a través de convenios locales, la tasa puede descender al 16%.

Hay líneas de crédito para la maquinaria usada, con tasas desde el 24% en pesos y del 3% en dólares.

De acuerdo a la plataforma BNA+ Empresas, se ofrecen créditos de hasta $60 millones a 12 meses con una tasa del 35%. En dólares se ofrecen hasta US$2 millones para personas físicas y sin límite para empresas.

La propuesta fue presentada durante el acto de inauguración del stand institucional de la entidad, que estuvo encabezado por el presidente del Banco, Darío Wasserman, acompañado por el Directorio y el gerente general, Gastón Álvarez.

La línea del BAPRO

El Banco Provincia, por su parte, anunció una propuesta crediticia reforzada para acompañar las necesidades de inversión y capital de trabajo del sector agropecuario.

Los productores y contratistas podrán acceder a financiamiento en dólares a tasa 0% y con hasta 48 meses de plazo. Está orientado a las inversiones en tecnología aplicada al agro, soluciones sustentables y maquinaria fabricada por empresas bonaerenses agrupadas en MAGRIBA, en el marco de un convenio específico que celebra la banca pública.

En cuanto al financiamiento en pesos, la oferta parte de tasas de 22,5%, también con hasta 48 meses de plazo. En todos los casos, la financiación alcanza hasta el 100% del valor de la factura (con IVA incluido).

Además, a través de Procampo Digital, la entidad ofrecerá financiación en dólares desde tasa 0% y en pesos desde 25% para la compra de insumos, con plazos de hasta 360 días. Cabe destacar que esta herramienta digital, destinada a la compra de insumos, combustible y hacienda, suma también la posibilidad de operar directamente en moneda extranjera.

Créditos orientados al sector productivo

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, afirmó que la propuesta desplegada en la “Capital Nacional de los Agronegocios” llama a la construcción de “un proyecto estratégico de país” de forma público-privada.

“Sin buenas políticas públicas y sin un Estado que articule y acompañe, es muy difícil que una estrategia de desarrollo nacional prospere en un mundo tan complejo como el actual”, añadió el economista.

Respecto a las necesidades del sector productivo, tanto agropecuario como industrial, Cuattromo puntualizó que el acompañamiento a la inversión es hoy prioritario. “Muchas familias y empresas atraviesan dificultades porque el acceso al financiamiento se ha vuelto más complejo, y por eso vamos a seguir trabajando para acompañarlas”, expresó.

“Sabemos que para muchos productores esta exposición es clave para planificar el año. Por eso, junto al gobernador Axel Kicillof y al ministro Javier Rodríguez, desarrollamos políticas y estrategias para seguir acompañando al sector productivo”, agregó Cuattromo.

Temas
Seguí leyendo

Vandalizaron las oficinas de un senador nacional cuyano

El jueves le INDEC informará el dato de inflación: ¿Qué esperan los expertos?

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25

El Gobierno anunció la ampliación de los créditos para productores ganaderos

El Gobierno ratificó su intención de "continuar con la baja de las retenciones en la Argentina"

El dilema de regular o prohibir el juego online: en San Juan se harán controles biométricos

Caso LIBRA: la abogada Natalia Volosin será la primera citada para declarar

El gobierno multó a FATE por no pagar los salarios en conciliación obligatoria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno aplico la reforma laboral y udap levanto la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Te Puede Interesar

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Por Luz Ochoa
Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25
Medida de fuerza

Tras suspender el paro de 48 horas, los gremios docentes de San Juan harán una marcha a contraturno en la Plaza 25

A caballo y con 18 años: la postal que todavía resiste en Tamberías
Historias

A caballo y con 18 años: la postal que todavía resiste en Tamberías

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Debate abierto

El dilema de regular o prohibir el juego online: en San Juan se harán controles biométricos

Hospital Rawson.
Estrategia

San Juan judicializa deudas de obras sociales mientras los hospitales atienden un 60% más de pacientes