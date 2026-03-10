El Gobierno ratificó su intención de "continuar con la baja de las retenciones en la Argentina"

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, aseguró este martes que el Gobierno tiene la intención de " continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”.

“Con responsabilidad fiscal, en la medida que nos permita el tema fiscal, vamos a continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”, resaltó Iraeta.

Al respecto, continuó: "Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”.

En la primera jornada de Expoagro, el funcionario del gobierno de Javier Milei indicó: “No podemos negar que ha cambiado el paradigma respecto de la visión que tienen las autoridades nacionales con el sector agropecuario argentino”.

El secretario participó primero de la inauguración y el tradicional corte de cintas en el predio de San Nicolás, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y el ex presidente Mauricio Macri, entre otros.

Desde primera fila lo escucharon también los integrantes de la Mesa de Enlace, Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA); Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro; y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).__IP__

Iraeta destacó los principales acuerdos y negociaciones de la gestión nacional, como el tratado Unión Europea-Mercosur, la ampliación del cupo de exportación de carne a Estados Unidos, la baja de aranceles y otros puntos clave como las simplificaciones y desregulaciones destinadas al sector.

“Saben perfectamente todo lo que estamos haciendo por el campo, lo que pensamos del campo”, dijo el secretario, y agregó: “La pasión por la tierra que anida en el corazón de los productores”.