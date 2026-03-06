Tras denuncias de abandono, el gobierno prepara dos vuelos para repatriar argentinos varados en Dubai

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente que mantiene cerrados gran parte de los espacios aéreos, el Gobierno nacional confirmó que este domingo y lunes partirán desde Dubái dos vuelos de la empresa Emirates Airlines para repatriar a los primeros ciudadanos argentinos. El operativo, gestionado por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli , y el embajador en los Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri, busca dar respuesta a los más de 630 compatriotas que solicitaron asistencia para salir de la zona de conflicto.

Los vuelos harán escala en Río de Janeiro antes de aterrizar en Buenos Aires. Según detalló el canciller Pablo Quirno, la situación es compleja debido a que el espacio aéreo se abre de manera esporádica —el miércoles solo operó un 68% de los vuelos— y se estima que hay al menos 1.500 personas de diversas nacionalidades varadas solo en Dubái. Por este motivo, se implementará un “esquema de priorización” para el abordaje, beneficiando a menores de edad y personas con problemas de salud.

La denuncia de una argentina: del silencio oficial al pedido al "Chiqui" Tapia

A pesar del anuncio oficial, la incertidumbre y la falta de información clara han generado fuertes críticas hacia la gestión diplomática. Uno de los testimonios más resonantes es el de Virginia Luca, una argentina varada junto a su esposo en la ciudad de Sharjah desde el 28 de febrero. Luca denunció una "inacción oficial" y calificó de "deficiente y contradictoria" la comunicación con la embajada.

Ante la falta de respuestas concretas y tras días de gastos imprevistos en hoteles cuyos precios subieron hasta un 70%, Luca tomó una medida inusual: decidió enviar una carta abierta al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, buscando una vía alternativa de salida ante lo que considera un abandono por parte de las autoridades consulares.

La mujer cuestionó duramente las recomendaciones de la sede diplomática, que sugirió a los varados trasladarse por sus propios medios hacia Omán o Arabia Saudita por tierra. "El embajador nos citó en un hotel de manera 'extraoficial'", señaló Luca, advirtiendo que cruzar 400 kilómetros de ruta hacia países desconocidos implica un riesgo de seguridad innecesario, especialmente cuando las autoridades locales han ordenado no moverse.

Una odisea económica y logística

Mientras que los residentes argentinos en Dubái aseguran sentirse protegidos por los sistemas de defensa local, los turistas enfrentan una situación crítica. Para muchos, la opción de Omán es inviable, ya que requiere demostrar solvencia económica y tener un vuelo de salida confirmado, requisitos imposibles de cumplir tras días de estar varados.

El Gobierno mantiene las gestiones con las aerolíneas a la espera de que la actividad aérea se normalice, algo que, según las empresas de aviación, podría postergarse al menos hasta el 9 de marzo. Por ahora, los primeros beneficiados por el operativo oficial comenzarán su regreso este domingo, en un contexto donde el pedido de auxilio al ámbito del fútbol se convirtió en el reflejo de la desesperación por volver a casa.