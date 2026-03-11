miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medio Oriente

Israel lanzó una nueva ola de ataques en Irán contra instalaciones del régimen y la Guardia Revolucionaria

La ofensiva aérea apuntó a decenas de objetivos militares e infraestructuras estratégicas del gobierno iraní.

Por Agencia NA
image

Israel lanzó una nueva ola de bombardeos contra Irán y atacó decenas de instalaciones vinculadas al régimen y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en una ofensiva que forma parte de la escalada militar que atraviesa Medio Oriente desde fines de febrero. Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los ataques fueron ejecutados por la fuerza aérea israelí en distintos puntos del país persa.

Lee además
celia, una sanjuanina radicada en israel, vive la guerra desde adentro y sin miedo
Sanjuaninos por el Mundo

Celia, una sanjuanina radicada en Israel, vive la guerra desde adentro y sin miedo
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.
Conflicto en Oriente Medio

Netanyahu advirtió que Israel "aún no ha terminado" sus ataques contra Irán

De acuerdo con lo difundido por las autoridades israelíes, los bombardeos estuvieron dirigidos contra infraestructuras militares y centros utilizados por la Guardia Revolucionaria para planificar y ejecutar ataques, incluidos complejos vinculados al uso de drones y misiles. Entre los blancos alcanzados se encuentra el cuartel general desde donde se coordinaban operaciones con vehículos aéreos no tripulados contra territorio israelí.

Objetivos militares y centros estratégicos

Las FDI indicaron que la ofensiva tuvo como objetivo debilitar las capacidades militares del régimen iraní y reducir su infraestructura operativa. Entre los sitios alcanzados figuran bases militares, instalaciones de seguridad y complejos logísticos vinculados a unidades especiales de la Guardia Revolucionaria en distintas ciudades iraníes.

En jornadas previas, Israel también había bombardeado centros estratégicos en Teherán, Isfahán y otras zonas del país, incluyendo instalaciones relacionadas con el programa de drones y depósitos de municiones. Estas operaciones forman parte de una campaña militar más amplia destinada a golpear la estructura militar de Irán.

Temas
Seguí leyendo

El gobierno aseguró que 420 argentinos ya lograron salir de Emiratos Árabes

Más argentinos logran salir de Emiratos Árabes en medio del conflicto en Medio Oriente

"Sentí a mi abuela ayudarnos desde el cielo": el estremecedor relato de Manu Armoa tras escapar de la guerra en Medio Oriente

El impacto del conflicto en Medio Oriente en las estaciones de servicio de San Juan: los nuevos precios

Donald Trump adelantó que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete

Tras denuncias de abandono, el gobierno prepara dos vuelos para repatriar argentinos varados en Dubai

España solicitó reubicar la Finalissima ante Argentina por riesgo en Medio Oriente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La compleja afirmación del astronauta de la NASA Ron Garan.
Inesperado

La confesión de un astronauta que generó revuelo: "Los humanos viven en una mentira"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Te Puede Interesar

El consumo de verduras cayó hasta un 30% en San Juan y los productores lanzan una campaña para repuntar
En febrero

El consumo de verduras cayó hasta un 30% en San Juan y los productores lanzan una campaña para repuntar

Por Guillermo Alamino
Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados
Atención

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados

Allanamiento en Rawson: cayó El Pollito y secuestraron efectos que habían sido robados en enero
Atrapado

Allanamiento en Rawson: cayó 'El Pollito' y secuestraron efectos que habían sido robados en enero

Boca vs San Lorenzo: un clásico picante y que promete mucha acción
Detalles

Boca vs San Lorenzo: un clásico picante y que promete mucha acción

Los damnificados en la causa Branka Motors en el Centro Cívico cuando se realizaron las audiencias en Defensa al Consumidor.
El otro lado

Causa Branka Motors: qué ocurrirá con la multa de más de $2.000.000.000 aplicada por Defensa al Consumidor