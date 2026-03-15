El papa León XIV exige el cese de la guerra en Oriente Medio: "La violencia es atroz"

La región de Oriente Medio se desangra bajo una violencia que el Papa León XIV calificó de "atroz" tras el rezo del Ángelus este cuarto domingo de Cuaresma.

Desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico, el Pontífice lanzó un desesperado llamamiento a un alto el fuego inmediato en la zona, que atraviesa un recrudecimiento del conflicto armado desde el pasado 28 de febrero, momento en que la coalición israelí-estadounidense inició una ofensiva militar contra Irán.

El Santo Padre manifestó su profundo dolor por las consecuencias de estos enfrentamientos que, según diversas fuentes, ya se cobraron la vida de más de 1200 personas, incluyendo al menos 200 niños, y golpearon directamente a escuelas, hospitales y áreas residenciales.

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Durante su alocución, el Obispo de Roma remarcó la necesidad de abandonar el camino de las armas y retomar la vía diplomática de forma urgente.

"Reitero mi oración y mi cercanía a todos aquellos que han perdido a seres queridos en los ataques", expresó León XIV, quien se mostró especialmente conmovido por el desplazamiento forzado de miles de personas. "Reitero mi oración y mi cercanía a todos aquellos que han perdido a seres queridos en los ataques", expresó León XIV, quien se mostró especialmente conmovido por el desplazamiento forzado de miles de personas.

En su mensaje, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Papa fue contundente al dirigirse a los líderes globales y a los actores involucrados en la contienda: "En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego!".

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La crisis en el Líbano también ocupó un lugar central en la intervención papal, ante el escenario devastador que provocan los combates entre el ejército israelí y Hezbolá. Con cifras que indican cerca de un millón de desplazados internos y mil fallecidos en territorio libanés, el Pontífice instó a las autoridades a buscar soluciones duraderas que protejan a la población civil. __IP__

El líder de la Iglesia Católica cerró su mensaje con una advertencia sobre la inutilidad de la guerra como herramienta de resolución política, sentenciando que "la violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos".