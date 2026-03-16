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Mercados

El riesgo país superó los 600 puntos

Es el valor más alto del indicador desde el 12 de diciembre del 2025.

Por Agencia NA
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En otra jornada volátil y condicionada por el conflicto en Medio Oriente, los activos argentinos operanron mixtos y el Riesgo País superó los 600 puntos.

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Las acciones del Merval operaron con baja de 0,3%, mientras que los ADRs también mostraron mayoría de bajas.

Los bonos soberanos en dólares promediaron una baja de 0,3% y elevaron al riesgo país de Argentina en 23 unidades, en los 601 puntos básicos, su rango más alto desde el 12 de diciembre del año pasado.

Los principales indicadores de Wall Street avanzaron hasta 1,2%, mientras que el panel S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó un 1,4%, en los 2.606.351 puntos.

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