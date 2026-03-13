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Automovilismo

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

El calendario tendría 2 carreras menos, ya que esos grandes premios no se reemplazarían.

Por Agencia NA
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La Fórmula 1 anunciaría este fin de semana en Shanghái la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

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Las carreras previstas para el 12 y el 19 de abril no tendrían reemplazo, por lo que el calendario 2026 pasará de 24 a 22 competencias y el campeonato afrontaría una pausa de casi cinco semanas entre el GP de Japón y el GP de Miami.

La guerra en la región del Golfo se intensificó en los últimos días. Irán continuó con bombardeos sobre Dubái y Baréin, mientras Estados Unidos e Israel sostienen su operación militar contra la República Islámica.

Frente a ese escenario, Liberty Media, propietaria de los derechos comerciales de la categoría, y la FIA evaluaron la situación durante semanas hasta concluir que no existen garantías de seguridad para el personal del paddock.

Baréin debía recibir la cuarta fecha del campeonato del 10 al 12 de abril en el circuito de Sakhir y Arabia Saudita la quinta entre el 17 y el 19 en el trazado callejero de Yeda.

La organización decidió eliminar ambas citas sin reprogramación ni sedes alternativas. En las últimas semanas circularon versiones sobre posibles reemplazos en Imola, Italia, o Portimão, Portugal, aunque la categoría descartó esa opción por los tiempos de organización.

El cambio generará un vacío importante en el inicio del campeonato. Tras el Gran Premio de Japón del 29 de marzo, la actividad recién volverá el 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, lo que dejará todo abril sin carreras.

Durante la conferencia de jefes de equipo en China, Jonathan Wheatley, director de Audi, evitó anticipar la decisión: “Seguimos las directrices de la FIA y la Fórmula 1. Nadie pondrá a los equipos en una situación incómoda. La logística es clave para trasladar piezas y personas por todo el mundo”.

El CEO de la categoría, Stefano Domenicali, también priorizó la seguridad del personal: “Estamos monitoreando la situación minuto a minuto. No pondremos a nadie en riesgo”.

La decisión también afectará a las categorías soporte. La Fórmula 2 reducirá su calendario de 14 a 12 fechas y la Fórmula 3 pasará de 12 a 11, ya que ambas tenían actividad prevista en Baréin. Las dos volverán a competir recién en junio en Mónaco.

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