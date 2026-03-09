Bombazo en la Fórmula 1: el jefe de Mercedes buscaría comprar la escudería en la que corre Colapinto

El día después del primer Gran Premio de la Fórmula 1 en este 2026, una noticia sacudió el paddock de la Máxima tras la competencia en Australia que tuvo como ganador a George Russell a bordo de su Mercedes. Justamente, la posible compra de una participación del 24 por ciento en el equipo Alpine por parte del equipo que encabeza Toto Wolff, podría alterar de manera profunda el equilibrio de poder en la Máxima con su llegada al equipo de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Según información a la accedió el diario británico The Telegraph, la decisión impactaría en la disputa personal que Wolff tiene con Christian Horner, ex director de equipo de Red Bull, y supondría un cambio en la categoría en relación a las alianzas reales que existen en la categoría.

En el tramo final de las negociaciones, la valoración de la participación que Otro Capital mantiene en Alpine ronda los 1.800 y 2.000 millones de euros, lo que sitúa el importe estimado del paquete accionario en casi 520 millones de la moneda europea. Según el medio europeo, la magnitud financiera de la operación necesitará la autorización del Grupo Renault, actual propietario del 76 por ciento de Alpine, y la aprobación final de la junta directiva de Mercedes.

El trasfondo de esta operación se conecta directamente con la rivalidad que marcó la política interna de la Fórmula 1 durante los últimos años. Desde enero, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, hizo público que Horner buscaba regresar al deporte a través de un consorcio interesado en la misma participación que ahora estudian las Flechas de Plata. El experimentado empresario italiano de la F1 había anticipado que existían “varios grupos interesados” en las acciones de Otro Capital, pero evitó mencionar el posible interés de Mercedes.

La eventual entrada de Mercedes como accionista minoritario de Alpine multiplicaría las sinergias técnicas y deportivas entre ambas escuderías. Actualmente, el fabricante alemán ya suministra la unidad de potencia y la caja de cambio al equipo francés, en un acuerdo que se extenderá, al menos, hasta finales de 2030. Para los equipos rivales, la posibilidad de que dos escuderías compartan propiedad directa e intereses estratégicos supone un desafío al principio de equidad deportiva, señaló The Telegraph.

El debate sobre la propiedad múltiple de equipos no es nuevo. El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, fue uno de los críticos más persistentes. Según él, la presencia de un mismo actor con participación en distintos equipos “crea un conflicto de intereses, compromete la equidad deportiva y ofrece ventajas injustas en el intercambio de información técnica”.

En este sentido, uno de los hombres más relevantes de los bicampeones en Constructores le pidió formalmente a la FIA que introduzca regulaciones para impedir estas prácticas y preservar la integridad de la competencia. Hay que recordar que, por ejemplo, Red Bull tiene su escudería base y un equipo satélite (Racing Bulls), que con el tiempo utilizó para el desarrollo de sus jóvenes pilotos en su desembarco en la Máxima.

En caso de que Mercedes avance con la adquisición, cualquier escenario que contemple a Horner al frente de Alpine quedaría descartado. De hecho, el propio medio inglés sostiene que Wolff utilizaría el acuerdo de suministro de motores como elemento de presión para bloquear cualquier intento de Horner de negociar con el Grupo Renault.

El valor estratégico de la operación se ve reflejado en la respuesta oficial de las partes implicadas. Un portavoz de Mercedes F1 dio detalles sobre el plan: “Mercedes es un socio estratégico clave de Alpine y se nos mantiene informados de los últimos desarrollos”. Desde el equipo con sede en Enstone, la comunicación fue más genérica: señalaron que la escudería “es contactada regularmente por múltiples partes e inversores potenciales” respecto a las acciones de Otro Capital y que el equipo “no comenta sobre nombres o individuos específicos”.

Además, indicaron que “cualquier negociación no es asunto del equipo, sino entre los accionistas y las partes que expresan interés. El enfoque principal es la tarea inmediata, que es el inicio de la temporada de carreras y lograr una recuperación sostenida del rendimiento en pista”.

Esta movida estratégica de Wolf y Mercedes se produce en medio de la intención de Horner, despedido de Red Bull durante el verano europeo pasado tras dos décadas en el cargo, de regresar a la Fórmula 1. El británico, de 52 años, confirmó el mes pasado que siente tener “asuntos pendientes” con el deporte, pero matizó que solo contemplaría una vuelta en calidad de socio, no como directivo contratado.

Durante la temporada 2025, el ex director del equipo de la bebida energizante también fue vinculado con posibles desembarcos en Aston Martin, Ferrari y Haas. De estos, la opción del equipo que tiene como dueño al multimillonario Lawrence Stroll ganaría peso tras el mal inicio de temporada del equipo y el debate interno sobre la futura estructura de su dirección, en la que el actual director de equipo, Adrian Newey, podría reorganizar su función si se suma un director general.

Los antecedentes entre Horner y Newey añaden complejidad a cualquier futuro reencuentro profesional. Tras trabajar juntos durante 20 años, Newey abandonó Red Bull en 2024 en el contexto del escándalo que involucró a Horner con mensajes de “contenido inapropiado”. El británio fue finalmente absuelto dos veces de trato indebido hacia una empleada y, según los términos de su salida, está habilitado para regresar al paddock de la Fórmula 1.

Entre los inversores de renombre de Otro Capital, el grupo que podría desprenderse de su participación en Alpine, figuran personalidades como Anthony Joshua, Rory McIlroy y Trent Alexander-Arnold. Hasta el momento, Otro Capital declinó comentar sobre la posible oferta de Mercedes.

FUENTE: Infobae