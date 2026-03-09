lunes 9 de marzo 2026

Video

El Burrito Ortega, feliz en su cumpleaños 52: faceta de cantante y el escudo de River en la piel

En un encuentro íntimo rodeado de amigos, ex compañeros y dirigentes, Ariel Ortega festejó su cumpleaños en el restaurante del club y hasta se animó a cantar un clásico folklórico. La noche estuvo cargada de emoción, recuerdos y el amor eterno entre el jujeño y el mundo River.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Burrito
JfQ6S8tnk_720x0__1

El amor entre Ariel Ortega y River es una historia que parece no tener final. Ídolo absoluto del club y referente para generaciones de hinchas, el Burrito volvió a demostrar ese vínculo especial durante el festejo de sus 52 años, celebrado junto a amigos y figuras históricas del Millonario.

La celebración se realizó el último fin de semana en el restaurante Glorias, dentro del ámbito riverplatense, un lugar donde las paredes recuerdan a las grandes leyendas del club. Allí, el jujeño compartió la noche con familiares, ex compañeros y dirigentes en un clima cargado de afecto y nostalgia.

Entre los presentes estuvieron su hijo mayor, Tomás, su amigo inseparable Hernán Díaz y varios ex futbolistas que compartieron vestuario con el Burrito en distintas etapas de su carrera, como Gustavo Zapata, Luigi Villalba y Ariel Franco. También participó el presidente del club, Stefano Di Carlo, en una velada que reunió a viejos conocidos de la Primera y del equipo Senior.

La fiesta tuvo un detalle especial: todos los invitados vistieron una camiseta blanca con la tradicional banda roja y una inscripción dedicada al homenajeado: “Felices 52, Ariel”, acompañada por la firma del propio Ortega.

Pero el momento más emotivo de la noche llegó cuando el ídolo subió al escenario. Con la camiseta puesta y rodeado de aplausos, el Burrito se animó a cantar un clásico del grupo folklórico Los Manseros Santiagueños.

"Siente mi corazón y el fuego de su amor. No lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo. Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo", entonó ante la mirada cómplice de los invitados.

Embed - SportsCenter ESPN on Instagram: "¡EL ETERNO AMOR DEL BURRITO! Ariel Ortega celebró sus 52 años en River y se animó a cantar ante todos los invitados. ¿Cómo lo cerró? Tocándose el escudo tatuado del Millonario en su corazón. @miel_santiaguena | @gloriasrestaurante_"
View this post on Instagram

El show fue breve, pero cargado de simbolismo. Para cerrar, Ortega replicó uno de sus gestos más recordados en las canchas: se levantó la camiseta y golpeó su pecho con la mano derecha, como en aquellos festejos de gol que quedaron grabados en la memoria del hincha de River.

El Burrito había cumplido años el 4 de marzo, pero eligió compartir el festejo con su gente unos días después. Y, una vez más, quedó claro que su historia con River no es solo parte del pasado: sigue viva en cada abrazo, cada recuerdo… y también en cada canción.

