lunes 9 de marzo 2026

En Córdoba

Orgullo sanjuanino: Andrea Názara fue protagonista en el trail Ultra Alpina

El evento reunió a corredores en Villa Alpina, el punto más alto de Córdoba, donde se llevó a cabo una nueva edición del exigente recorrido durante el último fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El fin de semana pasado se disputó la competencia de trail Ultra Alpina que se desarrolla en Villa Alpina, una localidad que se extiende a los pies de la cumbre más alta de la provincia de Córdoba: el Cerro Champaquí.

En esa localidad del Valle de Calamuchita con senderos plagados de abedules, robles, sauces, eucaliptos y álamos, se corrió la carrera en cuatro distancias: 12, 24, 42 y 60 kilómetros y hasta allí llegó la campeona argentina de distancia long, Andrea Názara , quien además de disfrutar de un bello lugar, tomó la competencia de 24K como preparación para el próximo fin de semana donde estará participando de la Bariloche 100.

Fue un cuarto puesto en la general y segunda en la categoría 30 a 39 años para nuestra representante, quien se sintió muy bien, aunque en una distancia a la que ella no está acostumbrada y donde quienes lo hacen habitualmente tienen otro ritmo y modo de encarar la carrera.

“Fue una carrera divina, la verdad que me ha sorprendido muchísimo el paisaje, la logística, la organización tremenda, me han tratado muy bien, la he pasado súper bien. Yo vengo de semanas normales de entrenamiento y ya este jueves viajo a Bariloche.

No estoy acostumbrada a correr estas distancias (24K), pero sí tenía muchas ganas de ir. Venían de hace bastante tiempo, invitándome a la carrera. Y bueno, como el objetivo intermedio, digamos, era Bariloche, entonces lo planteé como un fondo y salió así.

No es una distancia cómoda para mí, las chicas manejan otros ritmos y yo tengo que seguir con la recuperación y acomodándome para ya viajar a Bariloche. Tengo que seguir entrenando, así que la idea era hacer una carrera tranqui, disfrutarla y plantearlo así como un entreno y un fondo y a modo preparativo para los 57K de Bariloche”.

La distancia real de la carrera será de 57,2 km con una altimetría de 2.500 metros positivos, haciendo cumbre en tres cerros (San Martín, Bella Vista y Otto). Se pondrá en marcha desde la base del Cerro Catedral a la ocho de la mañana del sábado 14 de marzo. El recorrido tiene 3% de asfalto, 16% de ripio y 81% de senderos.

