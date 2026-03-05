jueves 5 de marzo 2026

Draft Barron Trump

Guionista de South Park creó una página para que el hijo de Trump se enliste en el ejército y pelee contra Irán

El sitio web, Draft Barron Trump, que se ha vuelto tendencia en las redes sociales con el hashtag #SendBarron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

En medio de una creciente tensión bélica en Medio Oriente, el humor ácido ha vuelto a irrumpir en la escena política estadounidense. Toby Morton, exguionista de la serie South Park, lanzó el sitio web satírico DraftBarronTrump.com, una plataforma que invita irónicamente al presidente Donald Trump a alistar a su hijo menor, Barron, para combatir en el conflicto con Irán.

El humor como herramienta de protesta

La creación del sitio coincide con la denominada “Operación Furia Épica”, una ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel. El portal surge como una respuesta crítica a la intervención estadounidense y plantea una pregunta central: ¿sería igual de sencilla la orden de ataque si el propio hijo del mandatario tuviera que combatir?.

Bajo el hashtag #SendBarron, que se ha vuelto tendencia en redes sociales, la página utiliza un lenguaje mordaz para “motivar” el reclutamiento de Barron Trump, de 19 años. El sitio imita carteles de reclutamiento militar e incluye citas textuales falsas atribuidas al presidente y a sus hijos mayores, Donald Jr. y Eric, resaltando conceptos como la "valentía heredada" y los "genes probados" de la familia.

Contrastes y críticas al mandatario

La iniciativa de Morton busca poner de relieve el contraste entre la retórica bélica actual y el historial personal de Donald Trump. La web rescata el episodio en el que el mandatario evitó el servicio militar en Vietnam tras ser diagnosticado con espolones óseos, un diagnóstico que ha sido cuestionado como un "favor" hacia su familia.

Además, la sátira llega en un momento de sensibilidad pública tras la muerte de seis militares estadounidenses en un ataque con drones en Kuwait. Críticos y analistas han señalado una supuesta falta de empatía por parte de la Casa Blanca, citando eventos como la ceremonia de la Medalla de Honor del 2 de marzo, donde el presidente se desvió del tema bélico para hablar sobre decoraciones de la residencia oficial.

Un obstáculo inesperado: la estatura de Barron

A pesar del ruido mediático generado por la propuesta satírica, la realidad física de Barron Trump presenta un impedimento curioso para un eventual alistamiento real. Con una estatura de aproximadamente 2,05 metros, el joven supera el límite máximo estándar permitido por el Ejército para el acceso a sus filas (2.03 metros), una restricción técnica vinculada al diseño del equipamiento y uniformes.

Toby Morton, quien ya ha creado otros sitios críticos como TrumpKennedyCenter.org y ResignChuck.com, reafirma con este proyecto que, en tiempos de conflicto, el humor sigue funcionando como una "trinchera" para cuestionar el ejercicio del poder y el costo humano de la guerra.

Embed - Toby Morton on Instagram: " DraftBarronTrump.com link in bio "
View this post on Instagram

