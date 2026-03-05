Donald Trump recibió a Messi en la Casa Blanca: "Soy tu fan"

Finalmente, Lionel Messi formó parte de la delegación del Inter Miami que visitó este jueves la Casa Blanca y terminó posando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo. El encuentro se dio en el marco de la tradicional recepción que el gobierno estadounidense realiza a los equipos campeones de las principales ligas deportivas del país.

La presencia del capitán de la Selección argentina había generado expectativa durante las horas previas, ya que la agenda oficial de la Casa Blanca solo mencionaba la visita de “Inter Miami” sin mayores detalles. El equipo fue invitado tras consagrarse campeón en la Major League Soccer (MLS), y acudió acompañado por dirigentes y referentes del club, con David Beckham entre las figuras de la delegación.

Trascendió que Donald Trump le aseguró a Lionel Messi ser su admirador-. "Soy tu fan", le dijo.

Para Messi fue su primera visita a la Casa Blanca. El rosarino había sido invitado en enero de 2025 por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad —el mayor honor civil de Estados Unidos—, pero en aquella ocasión no pudo asistir por cuestiones de agenda. Esta vez, aprovechó el viaje del Inter Miami a Washington, ya que el equipo jugará el sábado ante DC United en Baltimore, ciudad cercana a la capital.