jueves 5 de marzo 2026

Medio Oriente

Asesinaron a un líder de Hamás durante un bombardeo aéreo israelí

El ataque de Israel sucedió sobre un campo de refugiados en el norte del Líbano.

Por Agencia NA
El bombardeo israelí. Foto: Agencia NA

El bombardeo israelí. Foto: Agencia NA

Dos personas, incluido un oficial de Hamás, fueron asesinadas y una mujer resultó herida tras un ataque israelí con dron contra el apartamento residencial del campo de refugiados palestinos Beddawi, en la ciudad septentrional libanesa de Trípoli, informó el Ministerio de Salud del Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias informó que entre las víctimas se encontraban Wassim Atallah al-Ali, alto oficial de Hamás, junto con su esposa, ejecutados después de que un dron israelí atacara la vivienda de ambos dentro del campo.

Según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, una de las hijas de al-Ali también resultó herida y fue trasladada al hospital del campo de refugiados para recibir tratamiento.

El pasado lunes Hizbulá lanzó misiles y drones contra territorio israelí como represalia por el asesinato del líder supremo de Irán Ali Jamenei durante una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel y los ataques sistemáticos israelíes contra el Líbano. __IP__

Israel respondió con bombardeos aéreos masivos sobre objetivos de Hizbulá y desplegó fuerzas terrestres en el interior del sur del Líbano.

FUENTE: Agencia NA

Por Redacción Tiempo de San Juan

