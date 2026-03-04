miércoles 4 de marzo 2026

Medio Oriente

Estados Unidos aseguró que tendrá el completo control del espacio aéreo iraní

La portavoz de Donald Trump, Karoline Leavit,t dijo que la superioridad aérea permitirá a las fuerzas desplegadas continuar con sus objetivos militares en la región sin restricciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La guerra en Medio Oriente se intensificó este miércoles en múltiples frentes: Israel anunció que continuará bombardeando Irán durante “al menos” una o dos semanas más y atacará “miles de objetivos” adicionales, mientras la agencia oficial iraní IRNA elevó a 1.045 el número de muertos en el país desde el inicio de la ofensiva. Un submarino estadounidense torpedeó y hundió la fragata Iris Dena en el Océano Índico —el primer hundimiento de un buque enemigo por torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial—, con 87 cuerpos recuperados, 32 sobrevivientes y 61 desaparecidos.

En el frente económico, la consultora Kpler informó que el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz se desplomó un 90% en una semana. Los Guardias de la Revolución reafirmaron tener “control total” del estrecho y un buque portacontenedores de bandera maltesa fue atacado frente a Omán. El Brent subía un 2,83% a 83,70 dólares, las bolsas europeas se estabilizaron y los mercados asiáticos sufrieron pérdidas severas, con Seúl cayendo más de un 12%.

El conflicto se extendió al Líbano, Irak y el espacio aéreo turco. Israel ingresó a varios pueblos al sur del río Litani y sus ataques dejaron al menos 11 muertos, mientras Hezbollah respondió con drones contra objetivos en Tel Aviv y Haifa. Los Guardias dispararon más de 40 misiles y atacaron posiciones kurdas en Irak. Un misil iraní fue interceptado por la OTAN cerca del espacio aéreo turco; Ankara aclaró que el proyectil iba dirigido a “una base en la parte griega de Chipre” pero se desvió.

