miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima tenso

La Unión Europea salió en defensa de España tras las amenazas de Trump: "Estamos preparados para actuar si es necesario"

Trump había amenazado con cortar el comercio tras una negativa de Madrid para usar bases militares en territorio español para atacar Irán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Donald Trump y Pedro Sánchez atraviesan turbulencias.

Donald Trump y Pedro Sánchez atraviesan turbulencias.

La Unión Europea dijo este miércoles estar "preparada" para defender sus intereses y los de sus países miembros después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con cortar el comercio con España por negarse a permitir el uso de sus bases para atacar a Irán.

Lee además
trump se enojo con sanchez, y corto todo el comercio con espana
Conflicto

Trump se enojó con Sánchez, y cortó todo el comercio con España
¡bomba! afirmaron que juliana awada y el rey de espana viven un intenso romance
¿Llegó cupido?

¡Bomba! Afirmaron que Juliana Awada y el Rey de España viven un intenso romance

"Nos solidarizamos totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", advirtió un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, en un comunicado publicado en respuesta a las amenazas de Trump.

Trump amenazó el martes con romper las relaciones comerciales con España, después de que Madrid se negara a permitir que Washington utilizara dos bases militares estadounidenses situadas en Andalucía (sur) para la guerra contra Irán.

Se trata de la base naval de Rota y de la base aérea de Morón, heredadas de un acuerdo firmado en 1953 entre Estados Unidos y España, cuando este país estaba dirigido por el dictador Francisco Franco.

Actualmente el uso de las instalaciones se rige por un convenio de cooperación para la defensa entre ambos países, miembros de la OTAN.

"La UE y Estados Unidos concluyeron el año pasado un acuerdo comercial importante", y la Comisión espera que Washington "respete plenamente sus compromisos", dijo el portavoz de la UE.

Europa "seguirá trabajando por relaciones comerciales transatlánticas estables, previsibles y mutuamente beneficiosas", insistió.

Ayer Sánchez le había respondió las críticas a Donald Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques a Irán, afirmando que España no será cómplice de algo malo para el mundo.

"La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra", dijo el socialista Sánchez en una declaración institucional en el palacio de la Moncloa, en Madrid.

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno", argumentó Sánchez.

El español, además, recordó que Estados Unidos "ya arrastró" a su país a la guerra de Irak en 2003, que desencadenó "la mayor oleada de inseguridad" en Europa desde la caída del Muro de Berlín.

No es el primer encontronazo entre el republicano y el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. Desde hace meses Trump reprocha a España no haber aumentado al 5% del PIB sus gastos militares, conforme al nuevo objetivo fijado a los países de la OTAN. "España ha sido terrible" y "muy, muy poco cooperativa", criticó Donald Trump el martes.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Israel lanzó un furioso ataque contra Irán en el quinto día de combates

El hijo de Ali Khamenei sería el nuevo líder supremo de Irán

Más guerras: cientos de muertos y heridos por un bombardeo de Pakistan a Afganistan

China desafía el cerco energético de Estados Unidos con una masiva donación de sistemas solares a Cuba

Un cable chino y las presiones de EEUU, detrás del fin abrupto de la transición chilena

De los autos blindados al ataúd dorado: así fue el imponente funeral del líder narco "El Mencho" en México

Argentinos en Israel: 200 turistas varados y 100.000 residentes bajo alertas por misiles

"La república islámica de Irán es el Estado más terrorista y malvado del mundo", aseguró el embajador argentino en Israel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
israel lanzo un furioso ataque contra iran en el quinto dia de combates
Conflicto en Oriente Medio

Israel lanzó un furioso ataque contra Irán en el quinto día de combates

Por Agencia NA

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?

Te Puede Interesar

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es normal
Escenario

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es "normal"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

El equipo interdisciplinario que aborda los casos de obesidad infantil en el Hospital de Pocito.
Para tomar conciencia

Aumenta la obesidad infantil en San Juan: los consejos de una especialista y cómo alimentar a los niños cuando ajusta el bolsillo

Alexis Adrián Gordillo el sujeto condenado. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Volvió a ser condenado

Un conocido ladrón sanjuanino golpeó a su ex en 2024, burló a la ley por más de un año y lo detuvieron

Un antiguo Lignum Crucis fue hallado por azar en la sacristía del Colegio Santa Rosa de Lima después de más de 8 décadas y regresará a la Catedral para su veneración pública.
Histórico

Una reliquia con astillas de la Cruz de Jesús que se perdió en el terremoto del '44, volverá a ser expuesta en San Juan