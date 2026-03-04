miércoles 4 de marzo 2026

Desarrollo

China prepara su nuevo plan quinquenal: Las claves

Los planes quinquenales estratégicos e integrales son un sello distintivo de la gobernanza de China.

Por Agencia NA
image

Con la llegada de las “dos sesiones” nacionales anuales, se espera que China envíe señales firmes y renovadas para impulsar un desarrollo de alta calidad, aprovechando un mayor apoyo político y reformista para garantizar un crecimiento económico estable y el progreso social.

Un punto prioritario en la agenda es la revisión del plan rector de desarrollo para el nuevo quinquenio (2026-2030). Con las estrategias claras, un buen historial de implementación efectiva y un énfasis en la calidad por encima de la velocidad, la segunda economía más grande del mundo se encuentra bien posicionada para asegurar un inicio sólido de su XV Plan Quinquenal, que marca una etapa crucial para la consecución de la modernización socialista hacia 2035.

Los planes quinquenales estratégicos e integrales son un sello distintivo de la gobernanza de China. A pesar de los numerosos desafíos y dificultades que se enfrentó durante el camino, China avanzó con iniciativa y fortaleza durante los últimos cinco años, logró un objetivo tras otro y avanzó con paso firme en el camino de la modernización nacional.

Durante las sesiones anuales del máximo órgano legislativo nacional y el máximo órgano de asesoramiento político de China se debatirán importantes medidas políticas para impulsar la demanda interna y construir un mercado interno sólido, impulsar la innovación científica y tecnológica y la autosuficiencia, profundizar las reformas y ampliar la apertura de alto nivel, entre otras prioridades.

Estas medidas se combinarán para aprovechar al máximo el potencial de la economía china y catalizar nuevos motores de crecimiento en múltiples ámbitos. Hay muchos aspectos destacados que cabe esperar este año.

En primer lugar, se espera que China priorice continuamente la expansión de la demanda interna para convertirla en un motor del desarrollo económico. El crecimiento cobrará un impulso nuevo y duradero gracias a la implementación exhaustiva de las iniciativas especiales para impulsar el consumo, así como a las medidas para aumentar los ingresos tanto urbanos como rurales y liberar el potencial del consumo de servicios.

La transición hacia una economía más orientada al consumo fortalecerá los motores endógenos del crecimiento, a la vez que reducirá el impacto de la incertidumbre externa. En 2025 el gasto en consumo final contribuyó con el 52 por ciento del crecimiento económico de China, lo que representa un aumento de cinco puntos porcentuales respecto al año anterior.

El consumo se perfila como un motor principal del desarrollo sostenible ya largo plazo de la economía china. Mientras tanto, el país impulsará la inversión mediante medidas como el estímulo de la inversión privada y un aumento adecuado de la escala de inversión dentro del presupuesto del gobierno central.

La búsqueda de la prosperidad común por parte de China en su proceso de modernización, así como su énfasis en la inversión integrada en los activos físicos y el capital humano, impulsarán la vitalidad y el potencial tanto del consumo como de la inversión. Las mejoras tecnológicas seguirán traduciendo dose en una vitalidad económica visible.

Un espectáculo de artes marciales con robots humanoides Unitree en la Gala de la Fiesta de la Primavera de este año ofreció un ejemplo del impulso de la transición de China hacia un futuro impulsado por la tecnología. Considerando la autosuficiencia y la fortaleza en ciencia y tecnología como claves para la construcción de un gran país socialista moderno, se espera que China brinde un mayor apoyo a la investigación básica y la innovación.

Mediante el impulso a la innovación tecnológica e industrial, el país desarrollará aún más nuevas fuerzas productivas de calidad e intensificará los esfuerzos para impulsar y expandir nuevos motores de crecimiento.

La reforma sin duda impulsará el desarrollo de alta calidad de China. Este año se espera que el país avance en reformas en áreas como la construcción de un mercado nacional unificado y la inversión y financiación del mercado de capitales. Para 2029 China aspira a completar más de 300 importantes tareas de reforma propuestas en 2024, lo que impulsará con fuerza la modernización del país.

La confianza en la trayectoria económica de China para 2026 también se deriva del compromiso del país con la apertura. Sus para ampliar el acceso al mercado, con un enfoque en el sector de servicios, y promover la inversión extranjera y la cooperación de alta calidad a lo largo de la Franja y la Ruta, crearán enormes oportunidades para el crecimiento compartido.

Con el objetivo de alcanzar el pico de sus emisiones de dióxido de carbono antes de 2030, se espera que China acelere su transición ecológica en dos los ámbitos, impulsando el desarrollo mediante redes eléctricas inteligentes y el desarrollo de las industrias de energía del hidrógeno y combustibles ecológicos, entre otras iniciativas.

Ante los múltiples desafíos nacionales e internacionales, China se adherirá al principio general de perseguir el progreso garantizando al mismo tiempo la estabilidad. La firmeza es la señal más clara en un mundo turbulento.

El nuevo plan quinquenal, que establece las intenciones estratégicas y las prioridades gubernamentales de China, arrojará luz sobre la continuidad de las políticas, explicando por qué China seguirá siendo, sin duda, un motor clave del crecimiento económico mundial y beneficiario al mundo mediante su modernización.

