Submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní en el Índico; hay decenas de muertos y desaparecidos

Estados Unidos hundió este miércoles el buque de guerra iraní IRIS Dena cerca de las aguas territoriales de Sri Lanka. Hay al menos 87 muertos, más de 30 heridos y 61 desaparecidos .

La confirmación del ataque llegó de parte de Pete Hegseth , secretario de Guerra de los Estados Unidos, quien informó que un submarino norteamericano torpedeó el barco iraní cuando se encontraba en aguas internacionales .

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo", declaró Hegseth a la prensa.

Hegseth calificó el ataque como una "muerte silenciosa" y dijo que es el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. "Como en aquella guerra", dijo, "estamos luchando para ganar".

El Pentágono señala que uno de los principales objetivos de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el sábado, es destruir la Armada de ese país.

Las primeras informaciones del hundimiento habían llegado de parte del canciller de la isla, Vijitha Herath, cuando aún se desconocían las causas. Ante el Parlamento informó que en la fragata habían 180 tripulantes, cuando emitió una señal de socorro.

"Era un buque de la Armada iraní, el IRIS Dena. A las 06:00 de la mañana (21:30 del martes en Argentina) enviamos un primer navío de la Marina y a las 07:00, un segundo buque", detalló Herath. Allí rescataron a 32 marineros.

El doctor Anil Jasinghe, un alto funcionario del Ministerio de Salud, dijo que una de las personas rescatadas se encuentra en estado crítico, siete reciben tratamiento de emergencia y las demás fueron atendidas por lesiones menores.

La marina de Sri Lanka confirmó luego que recuperó 87 cadáveres de tripulantes. En el Hospital Nacional de Galle, los cuerpos de los marineros iraníes llegaban en camiones y estaban siendo almacenados en una morgue improvisada. Personal policial y naval proporcionó seguridad al hospital, mientras los trabajadores descargaban los cuerpos fuera de la vista.

Ahora continúa la búsqueda de 61 marineros desaparecidos.

El IRIS Dena —uno de los buques de guerra más nuevos de Irán— era una fragata de la clase Moudge que patrullaba en aguas profundas para la Marina iraní. Estaba armada con cañones pesados, misiles tierra-aire, misiles antibuque y torpedos. También transportaba un helicóptero. Ahora se encontraba participando en un ejercicio militar en el puerto indio de Visakhapatnam.

El pedido de socorro

El miércoles por la mañana temprano, la fragata emitió una llamada de socorro y, menos de una hora después, un barco llegó a la zona, a unos 40 kilómetros al sur del puerto de Galle, según informó el ministro.

La fragata se había hundido por completo, dejando solo una mancha de petróleo cuando llegaron los buques de la Armada de Sri Lanka.

"Mientras llevábamos a cabo la operación de rescate en la zona, no observamos ningún barco en esa zona en particular. La Armada es la única que realiza operaciones de búsqueda y rescate en la zona", añadió el portavoz de la Marina ceilandesa, Buddhika Sampath.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó previamente de que la Marina había rescatado al menos a 30 tripulantes gravemente heridos del buque, que fueron trasladados al Hospital General de Karapitiya, en la ciudad sureña de Galle.

Herath indicó que dos buques de la Marina srilanquesa y un avión fueron desplegados para socorrer a 30 marinos heridos, que fueron llevados a un hospital del sur de la isla.

El ministro explicó que la Marina y la Guardia Costera recibieron una señal de socorro a las 05:08 hora local informando de que la embarcación militar se estaba hundiendo fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka.

"Respondimos a la alerta en conformidad con nuestras obligaciones internacionales, dado que está en nuestra zona de búsqueda y rescate del océano Índico", precisó a la agencia de noticias AFP un portavoz de la marina srilanquesa, Buddhika Sampath.

Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital General de Karapitiya, en la ciudad sureña de Galle, mientras el Gobierno trabaja de forma expedita para evitar que el incidente genere "problemas de seguridad en la región", añadió el titular de Exteriores.

El ataque se produce en medio de una escalada militar en Oriente Medio tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, una ofensiva que resultó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Khamenei, y que ha desencadenado nuevas tensiones y amenazas de represalias.

Sri Lanka se ha mantenido neutral desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, instando al diálogo. Poco más de un millón de esrilanqueses trabajan en Oriente Medio, lo que representa una fuente crucial de divisas para un país que aún se recupera de su peor crisis económica en 2022.