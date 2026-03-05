Así es El Shahed, el mortífero "dron mártir" iraní

Si escucha el inconfundible zumbido de un ciclomotor a toda velocidad, podría estar en problemas. Y si miramos más de cerca, vemos que el peligro no es la tecnología: es el precio. Irán utiliza un gran número de estos drones baratos y sencillos para desbordar los escudos de defensa avanzados.

Conflicto Meloni, tras los pasos de Sanchez: "No queremos entrar" a la guerra

En las redes "Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

Es completamente insostenible disparar un interceptor de un millón de dólares contra un dron de entre 25.000 y 40.000 dólares. Lanzando oleadas masivas, Irán puede hacer quebrar una red de defensa aérea de miles de millones de dólares.

El Shahed es el AK-47 de los cielos. Lleva una carga explosiva mortal, pero se basa en piezas de baja tecnología. Tras suministrar miles de ellos a Moscú, Irán vio cómo Rusia los utilizaba en Ucrania. Ahora, Teherán está llevando esas mismas tácticas de enjambre a Oriente Medio.

Y desde el territorio iraní, estos drones pueden llegar a casi a cualquier parte, proyectando una sombra sobre toda la región. Según el modelo, el alcance puede llegar a los 2.500 kilómetros, cubriendo desde la costa mediterránea hasta los confines de la península arábiga.

Con los Shaheds amenazando bases estadounidenses, refinerías de petróleo y centros turísticos, nadie parece estar a salvo.

Pero existe un plan para detenerlos. Un sistema de defensa aérea antidrones de varios niveles, que incluye escuadrones móviles, guerra electrónica y nuevos drones interceptores, ayudó a Ucrania a lograr una tasa de interceptación superior al 80%.

Ahora que el presidente Volodímir Zelenski afirma que Rusia ha lanzado cerca de 60.000 drones de ataque del tipo Shahed contra Ucrania, surge una pregunta: ¿está Oriente Próximo preparado para interceptar una oleada similar?