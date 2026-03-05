jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Así es El Shahed, el mortífero "dron mártir" iraní

El artefacto está provocando un severo daño en los sistemas de defensa de Israel y otros países de la región.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Si escucha el inconfundible zumbido de un ciclomotor a toda velocidad, podría estar en problemas. Y si miramos más de cerca, vemos que el peligro no es la tecnología: es el precio. Irán utiliza un gran número de estos drones baratos y sencillos para desbordar los escudos de defensa avanzados.

Lee además
nos encontro un arabe: un sanjuanino conto su odisea en medio de la guerra en medio oriente
En las redes

"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente
meloni, tras los pasos de sanchez: no queremos entrar a la guerra
Conflicto

Meloni, tras los pasos de Sanchez: "No queremos entrar" a la guerra

Es completamente insostenible disparar un interceptor de un millón de dólares contra un dron de entre 25.000 y 40.000 dólares. Lanzando oleadas masivas, Irán puede hacer quebrar una red de defensa aérea de miles de millones de dólares.

El Shahed es el AK-47 de los cielos. Lleva una carga explosiva mortal, pero se basa en piezas de baja tecnología. Tras suministrar miles de ellos a Moscú, Irán vio cómo Rusia los utilizaba en Ucrania. Ahora, Teherán está llevando esas mismas tácticas de enjambre a Oriente Medio.

Y desde el territorio iraní, estos drones pueden llegar a casi a cualquier parte, proyectando una sombra sobre toda la región. Según el modelo, el alcance puede llegar a los 2.500 kilómetros, cubriendo desde la costa mediterránea hasta los confines de la península arábiga.

Con los Shaheds amenazando bases estadounidenses, refinerías de petróleo y centros turísticos, nadie parece estar a salvo.

Pero existe un plan para detenerlos. Un sistema de defensa aérea antidrones de varios niveles, que incluye escuadrones móviles, guerra electrónica y nuevos drones interceptores, ayudó a Ucrania a lograr una tasa de interceptación superior al 80%.

Ahora que el presidente Volodímir Zelenski afirma que Rusia ha lanzado cerca de 60.000 drones de ataque del tipo Shahed contra Ucrania, surge una pregunta: ¿está Oriente Próximo preparado para interceptar una oleada similar?

Embed - El Shahed, el mortífero "dron mártir" iraní que está cambiando la guerra tal y como la conocíamos

Seguí leyendo

Guionista de South Park creó una página para que el hijo de Trump se enliste en el ejército y pelee contra Irán

Video: así retiraban a un marine veterano del Senado de EEUU, por protestar contra la guerra

Donald Trump recibió a Messi en la Casa Blanca: "Soy tu fan"

Asesinaron a un líder de Hamás durante un bombardeo aéreo israelí

Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah en Líbano

Irán amenaza con atacar embajadas israelíes en todo el mundo y crece la preocupación por posibles objetivos en Argentina

¿Chau litio? China desarrolló una batería de agua, que no explota y duraría décadas

China prepara su nuevo plan quinquenal: las claves

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
meloni, tras los pasos de sanchez: no queremos entrar a la guerra
Conflicto

Meloni, tras los pasos de Sanchez: "No queremos entrar" a la guerra

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Hay signos que tiene que aprovechar la suerte a favor frente a los juegos de azar.
Lo dicen los astros

Hagan sus apuestas: los 3 signos que corren con la suerte a favor en el azar

Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Te Puede Interesar

Ventas escolares: comerciantes de San Juan aseguraron que mucha gente consulta en el centro, aunque las expectativas son moderadas
Mercado

Ventas escolares: comerciantes de San Juan aseguraron que mucha gente consulta en el centro, aunque las expectativas son moderadas

Por Guillermo Alamino
La otra cara del paro en el fútbol sanjuanino en apoyo a Chiqui Tapia: silencio de la Liga, resistencia de los clubes y el impacto económico del parate
Impacto

La otra cara del paro en el fútbol sanjuanino en apoyo a Chiqui Tapia: silencio de la Liga, resistencia de los clubes y el impacto económico del parate

El diputado Gustavo Usín pidió votación nominal y así fue. La nueva Ley de Lemas ganó por 26 a 9. 
Análisis

Nuevo sistema para votar en San Juan: la estrategia detrás de la decisión

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan
Antecedentes

Nadie se salva: los jueces y fiscales que fueron víctimas de robos en San Juan