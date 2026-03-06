sábado 7 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Guerra en Medio Oriente

Donald Trump adelantó que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán

El mandatario estadounidense rechazó la posibilidad de un acuerdo con Teherán y prometió reconstruir la economía de ese país junto a sus aliados tras el conflicto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El escenario de confrontación por el conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de máxima rigidez este viernes.

Lee además
donald trump no invadira a iran por via terrestres pero quiere elegir al lider supremo
Tensión internacional

Donald Trump no invadirá a Irán por vía terrestres pero quiere elegir al Líder Supremo
milei volvera a verse este sabado con donald trump
Visita

Milei volverá a verse este sábado con Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no negociará con Irán y estableció que la única salida que aceptará su administración es la "rendición incondicional" por parte del gobierno de Teherán.

A través de su red social Truth Social, el líder republicano detalló que, una vez concretada esa entrega y tras la elección de un nuevo mando que resulte aceptable para Washington, iniciará un proceso de reconstrucción.

Trump afirmó que trabajará junto a sus "maravillosos y valientes aliados y socios" con el fin de "rescatar a Irán del borde de la destrucción". Además, se comprometió a potenciar el sistema económico iraní para lograr que sea "más grande, mejor y más fuerte que nunca antes".

La postura de Teherán y los intentos de mediación

Estas definiciones llegaron poco después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, revelara la existencia de gestiones externas para frenar las hostilidades.

El mandatario iraní sostuvo que existen naciones intentando establecer canales de diálogo ante la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Pezeshkian utilizó la red social X para fijar su posición: "Algunos países han empezado a intentar ejercer una mediación. Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudaremos en defender la dignidad y soberanía de nuestra nación". Asimismo, el jefe de Estado iraní pidió que los esfuerzos de paz se enfoquen en quienes, según sus palabras, "encendieron el fuego de la confrontación" al subestimar al pueblo de su país.

Llamado internacional a la paz

Ante la escalada, diversos organismos internacionales manifestaron su preocupación por el rumbo de la guerra. Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se pronunció hoy con un pedido de urgencia para frenar los ataques.

Türk instó a las naciones en conflicto "a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz".

En la misma línea, pidió que el resto de los países exijan con firmeza a las partes involucradas "que den marcha atrás" para evitar un agravamiento de la crisis regional.

Temas
Seguí leyendo

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete

Tras denuncias de abandono, el gobierno prepara dos vuelos para repatriar argentinos varados en Dubai

España solicitó reubicar la Finalissima ante Argentina por riesgo en Medio Oriente

Guionista de South Park creó una página para que el hijo de Trump se enliste en el ejército y pelee contra Irán

Una argentina varada en Dubai por la guerra le pide ayuda al Chiqui Tapia

Video: así retiraban a un marine veterano del Senado de EEUU, por protestar contra la guerra

Argentina podría tener un shock de exportaciones por el conflicto en Medio Oriente

Irán informó que, desde que comenzó el ataque de EEUU e Israel, murieron 1.045 personas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ocho pueblos argentinos pelearan por ser los mejores del mundo
Concurso

Ocho pueblos argentinos pelearán por ser los mejores del mundo

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad
Propuesta

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Te Puede Interesar

El edificio sin terminar de la Escuela de Música. 
Larga espera

El comienzo del fin: la UNSJ adjudicó la obra de la Escuela de Música y está a un paso de reanudarse

Por Ana Paula Gremoliche
Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes
Proyecto

Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete
Situación

Alerta en el transporte de cargas en San Juan: empresarios advirtieron que el conflicto en Medio Oriente impactaría en el costo del flete

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia
Histórico

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia