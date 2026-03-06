Donald Trump adelantó que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán

El escenario de confrontación por el conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de máxima rigidez este viernes.

El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump, aseguró que no negociará con Irán y estableció que la única salida que aceptará su administración es la "rendición incondicional" por parte del gobierno de Teherán.

A través de su red social Truth Social, el líder republicano detalló que, una vez concretada esa entrega y tras la elección de un nuevo mando que resulte aceptable para Washington, iniciará un proceso de reconstrucción.

Trump afirmó que trabajará junto a sus "maravillosos y valientes aliados y socios" con el fin de "rescatar a Irán del borde de la destrucción". Además, se comprometió a potenciar el sistema económico iraní para lograr que sea "más grande, mejor y más fuerte que nunca antes".

La postura de Teherán y los intentos de mediación

Estas definiciones llegaron poco después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, revelara la existencia de gestiones externas para frenar las hostilidades.

El mandatario iraní sostuvo que existen naciones intentando establecer canales de diálogo ante la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Pezeshkian utilizó la red social X para fijar su posición: "Algunos países han empezado a intentar ejercer una mediación. Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudaremos en defender la dignidad y soberanía de nuestra nación". Asimismo, el jefe de Estado iraní pidió que los esfuerzos de paz se enfoquen en quienes, según sus palabras, "encendieron el fuego de la confrontación" al subestimar al pueblo de su país.

Llamado internacional a la paz

Ante la escalada, diversos organismos internacionales manifestaron su preocupación por el rumbo de la guerra. Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se pronunció hoy con un pedido de urgencia para frenar los ataques.

Türk instó a las naciones en conflicto "a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz".

En la misma línea, pidió que el resto de los países exijan con firmeza a las partes involucradas "que den marcha atrás" para evitar un agravamiento de la crisis regional.