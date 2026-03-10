Entre K-Pop, stand up y velas, la grilla de espectáculos en el Teatro Sarmiento durante marzo

“Candlelight, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi” es uno de los show que integran la grilla de espectáculos del Teatro Sarmiento durante el mes de marzo.

El Teatro Sarmiento , dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, presentó su programación de espectáculos para el mes de marzo, con propuestas que abarcan música clásica, pop, infantil y stand up.

El sábado 14 con doble función de Candlelight. A las 19 se realizará “Candlelight, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi”, una experiencia que combina música clásica con miles de velas, en un formato íntimo y sensorial. La propuesta invita a redescubrir obras emblemáticas en escenarios especialmente ambientados. Ese mismo día, a las 21:30, será el turno de “Candlelight, Tributo a Coldplay”, que mantiene el mismo formato inmersivo, con versiones en clave clásica de los grandes éxitos de la banda británica. Entradas disponibles en feverup.com.

El domingo 15 a las 18 llegará el espectáculo infantil “Guardiana K-POP”, en el marco de su tour latinoamericano. La propuesta combina una historia original inspirada en el fenómeno global del K-Pop con coreografías de alto impacto, 12 artistas en escena, vestuarios llamativos, pantallas LED y efectos especiales. La función es apta para todo público, tiene una duración de 90 minutos. Las entradas se consiguen en entradasweb.com.ar.

El viernes 27 a las 21:30 se presentará “Alejandra (Una Perforación a Cielo Abierto)”, el unipersonal del humorista Martín Rechimuzzi. La obra, que agotó funciones en distintas ciudades del país y realizó una gira europea, propone una comedia en tres actos que, a partir de un cumpleaños de 15 en el conurbano bonaerense, reflexiona con humor y sensibilidad sobre los vínculos familiares. Es apta para mayores de 13 años, tiene una duración de 75 minutos y las entradas están disponibles en entradaweb.com.

El cierre del mes será el domingo 29 a las 21 con la presentación de César Banana Pueyrredón. El reconocido músico ofrecerá un recorrido por las canciones más emblemáticas de su trayectoria y de la música popular argentina, en un formato íntimo y dinámico. El espectáculo es apto para todo público y las entradas pueden adquirirse en tuentrada.com.