Vandalismo extremo: destruyeron los monumentos a San Martín y O'Higgins en la Cordillera sanjuanina

En lo profundo de la Cordillera de Los Andes sanjuanina, donde los vientos hielan y la historia parece susurrar entre las rocas, los monumentos al General José de San Martín y a Bernardo O’Higgins fueron hallados devastados. El Paso de los Patos, testigo silencioso del Cruce de los Andes en 1817, sufrió un golpe al patrimonio y al simbolismo que estos bustos representan.

Expedicionarios que recorren la zona, entre ellos integrantes del RIM 22 de San Juan, descubrieron bases destruidas, placas quebradas y los bustos de los próceres esparcidos entre los escombros. Según indicó al diario La Provincia SJ el Principal Juan Oscar Jaled, del RIM 22, no existe hasta el momento denuncia formal ni sospechosos, pero la evidencia del vandalismo es incuestionable.

image Foto: Diario La Provincia SJ

Para quienes conocen la gesta sanmartiniana, la indignación no es solo por los daños materiales. Este paso, a más de 4.000 metros de altura, no es un lugar cualquiera: marcó el recorrido estratégico del Ejército de los Andes hacia Chile y simboliza la cooperación entre dos países hermanos. Cada placa, cada busto, es un recuerdo tangible de la valentía, la historia compartida y la unidad que forjaron Argentina y Chile. Ahora, parte de ese legado ha sido arrancado, aunque aún quedan los ecos de aquel heroico cruce.

Este acto de vandalismo, además de destruir los monumentos, podría haber implicado el robo de algunas placas, aunque las investigaciones recién comienzan. Mientras tanto, la comunidad de historiadores, expedicionarios y ciudadanos lamenta la pérdida de un sitio que trasciende la geografía: un lugar donde la memoria y la historia se encuentran entre la nieve y la roca.