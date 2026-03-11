Del llamado del "Negro" Páez a la ilusión de compartir la casaca con su hermano: Bautista Acevedo y su sueño en la Selección

El teléfono sonó en Francia y del otro lado estaba José Luis Páez . El histórico “Negro” fue directo al punto: lo quería ver en la próxima concentración de la Selección Argentina masculina de hockey sobre patines. Para Bautista Acevedo Rodríguez , arquero sanjuanino que desde hace años hace carrera en Europa, la noticia cayó como una mezcla de sorpresa y orgullo. “Más o menos una semana antes de que saliera la lista hablé con él. Me dijo que contaba conmigo para ir a Suiza. Sinceramente no me lo esperaba, pero fue un orgullo enorme por el trabajo que vengo haciendo estos años. Espero este desafío con muchas ganas”, cuenta desde la región de Bretaña, donde ataja para el Hockey Club Quévert , institución en la que ya atraviesa su quinta temporada y con la que ya superó los 150 partidos.

El hockista tiene 25 años y vive en Europa desde los 20. Su primera experiencia fue en el OC Barcelos, donde estuvo una temporada antes de instalarse definitivamente en el hockey francés. En Quévert encontró continuidad, rodaje y también algo más que estabilidad deportiva: fue allí donde armó su vida fuera de la pista.

La historia, sin embargo, empezó mucho antes y bastante más cerca. En Club Aberastain, en Pocito, donde los Acevedo se criaron entre palos, patines y bochas hasta emigrar años después a Concepción. Bautista llegó al hockey casi por tradición familiar, aunque su destino bajo los tres palos no fue algo planeado. “Al principio era jugador, pero no me gustaba mucho patinar”, recuerda entre risas. “Mi hermano también era arquero y en ese momento no había muchos, así que probé ir al arco. Tenía cuatro años… y ahí me quedé”.

Ese hermano es Constantino Acevedo, arquero del Benfica, campeón del mundo y referente con la Selección Argentina desde hace más de una década. Compartieron club, entrenamientos y tardes interminables en la pista pocitana. Pero lo de ahora es distinto y lo sabe. Ambos compartirán algo mucho más grande: nada más y nada menos que la camiseta con la que sueñan todos, la Argentina.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 11.24.03

La convocatoria de Bautista llegó en el marco de la Copa de las Naciones, que se disputará entre el 1 y el 5 de abril en Montreux, uno de los torneos más tradicionales del hockey sobre patines mundial y que servirá como preparación para el próximo Mundial.

La charla con su hermano, cuenta, fue breve pero significativa. “Me felicitó. Él ya lleva muchos años en la Selección y sabe lo que significa. Supongo que cuando nos veamos en Suiza vamos a hablar mucho más de todo esto. Estoy con muchas ansias de que llegue el momento de viajar a Suiza, de poder compartir esta experiencia con mi hermano y con el resto de los jugadores, a quienes conozco por haberlos enfrentado en la Copa Europea”, dice.

Acevedo es el hermano del medio de tres varones que comparten la misma pasión por el hockey y el arco -el menor es Benjamín, quien actualmente juega en Olimpia-. Aun así, encara este nuevo desafío sin dramatismos. Prefiere hablar de aprendizaje y de disfrutar el momento antes que de presiones. “Para mí la Selección no es una presión. Es algo lindo, algo que hay que disfrutar. Hay que aprender todo lo que se pueda, del cuerpo técnico y de los jugadores. Aprovechar cada momento, ver y vivir lo que es la Selección, cómo funciona por dentro. To voy a dar siempre lo mejor por la camiseta”, asegura.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 11.19.46

Su vida, mientras tanto, transcurre lejos del ruido del hockey argentino. Por las mañanas trabaja en una empresa electrónica que además es patrocinadora de su club. Allí se dedica a probar y reacondicionar celulares y computadoras. Por las tardes llega el momento de entrenar: pista, gimnasio y rutina profesional cuatro o cinco veces por semana. El resto del tiempo lo ocupa su familia. Vive en Francia con su pareja, Enora, y su hijo Tiago, de dos años. El último verano europeo, de hecho, viajaron a San Juan para que el pequeño terminara de conocer a toda la familia. “Ya había conocido a mis viejos y a mi hermano, pero esta vez pudo ver a mis primos, a mi abuela, a todos. Fue un momento muy lindo”, cuenta.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 11.19.45

Entre esa vida tranquila en Bretaña y la chance de ponerse la camiseta argentina hay un hilo que une toda su historia: el sueño que cualquier chico que empieza a jugar al hockey imagina alguna vez. “Jugar un Mundial con Argentina siempre fue un sueño”, dice. “Ahora quiero aprovechar esta oportunidad, dar lo mejor y tratar de ganarme un lugar”.

En el hockey sobre patines argentino, donde San Juan siempre marca el pulso, el apellido Acevedo ya tiene peso propio. Ahora, con Bautista empezando a escribir su propio camino, la historia familiar bajo los tres palos suma un capítulo nuevo. Y, si todo sale como él espera, todavía quedan varios más por contar.