¿Qué selección será la reemplazante de Irán en el Grupo G del Mundial 2026?

A falta de 92 días para el inicio del Mundial 2026, a través de las palabras de su ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, la Selección de Irán anunció su baja de este certamen a causa del conflicto bélico que está viviendo con Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones de este certamen.

Como consecuencia de esta baja, FIFA, el ente organizador del torneo, deberá definir qué selección reemplazará a los Persas, que iban a formar parte del Grupo G, en donde se iban a enfrentar a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto por un lugar en los 16avos de final.

Según la regla 6.7 del reglamento de FIFA, “si una federación participante se retira o queda excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

De esta manera, será el ente organizador del Mundial quien defina qué país va a reemplazar a Irán. Cabe destacar que tiene poco más de tres meses para esta elección, ya que el primer partido del seleccionado iraní estaba programado para el lunes 15 de junio frente a Nueva Zelanda.

En caso de mantener el cupo para la Confederación Asiática de Fútbol, el país que sería beneficiado es Irak, ya que jugará el Repechaje por un boleto en la fase de grupos. Al ser el mejor ubicado que no logró la clasificación directa, podría reemplazar a Irán en el Grupo G.

Si esto sucede, Emiratos Árabes Unidos, selección que quedó por detrás de Irak en las eliminatorias, podría ocupar su lugar en el Repechaje, en el que actualmente los iraquíes esperan por el ganador del cruce entre Bolivia y Surinam para definir al clasificado para el Grupo I del Mundial.

En caso de que Irán se baje del Mundial 2026 o algo por el estilo suceda, la FIFA tiene algunos artículos en su reglamento en los que explican el proceder. Más específicamente el 6.2 y en él FIFA se reserva la posibilidad de reemplazar una baja por otro seleccionado.

“El Consejo de la FIFA o el comité correspondiente podrá decidir, en particular, sustituir a la asociación en cuestión por otra asociación“, destaca en la parte final dicho artículo. Allí también se estipulan sanciones económicas de entre 250 mil y 500 francos suizos, así como sanciones disciplinarias, que pueden incluir la expulsión de la Asociación Miembro Participante.

