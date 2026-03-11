miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Incertidumbre

¿Qué selección será la reemplazante de Irán en el Grupo G del Mundial 2026?

Tras el comunicado oficial que confirmó la baja de Irán del Mundial, FIFA deberá resolver qué país reemplazará a los Persas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A falta de 92 días para el inicio del Mundial 2026, a través de las palabras de su ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, la Selección de Irán anunció su baja de este certamen a causa del conflicto bélico que está viviendo con Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones de este certamen.

Lee además
confirmado: iran no jugara el mundial 2026
La pelota salpicada por la guerra

Confirmado: Irán no jugará el Mundial 2026
una argentina varada en dubai por la guerra le pide ayuda al chiqui tapia
Desesperada

Una argentina varada en Dubai por la guerra le pide ayuda al Chiqui Tapia

Como consecuencia de esta baja, FIFA, el ente organizador del torneo, deberá definir qué selección reemplazará a los Persas, que iban a formar parte del Grupo G, en donde se iban a enfrentar a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto por un lugar en los 16avos de final.

Según la regla 6.7 del reglamento de FIFA, “si una federación participante se retira o queda excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

De esta manera, será el ente organizador del Mundial quien defina qué país va a reemplazar a Irán. Cabe destacar que tiene poco más de tres meses para esta elección, ya que el primer partido del seleccionado iraní estaba programado para el lunes 15 de junio frente a Nueva Zelanda.

En caso de mantener el cupo para la Confederación Asiática de Fútbol, el país que sería beneficiado es Irak, ya que jugará el Repechaje por un boleto en la fase de grupos. Al ser el mejor ubicado que no logró la clasificación directa, podría reemplazar a Irán en el Grupo G.

Si esto sucede, Emiratos Árabes Unidos, selección que quedó por detrás de Irak en las eliminatorias, podría ocupar su lugar en el Repechaje, en el que actualmente los iraquíes esperan por el ganador del cruce entre Bolivia y Surinam para definir al clasificado para el Grupo I del Mundial.

En caso de que Irán se baje del Mundial 2026 o algo por el estilo suceda, la FIFA tiene algunos artículos en su reglamento en los que explican el proceder. Más específicamente el 6.2 y en él FIFA se reserva la posibilidad de reemplazar una baja por otro seleccionado.

“El Consejo de la FIFA o el comité correspondiente podrá decidir, en particular, sustituir a la asociación en cuestión por otra asociación“, destaca en la parte final dicho artículo. Allí también se estipulan sanciones económicas de entre 250 mil y 500 francos suizos, así como sanciones disciplinarias, que pueden incluir la expulsión de la Asociación Miembro Participante.

FUENTE: Bolavip

Temas
Seguí leyendo

El Teatro del Bicentenario se llena en marzo de atractivas propuestas escénicas

Causa por evasión en la AFA: Pablo Toviggino presentó un escrito y no respondió preguntas

Del llamado del "Negro" Páez a la ilusión de compartir la casaca con su hermano: Bautista Acevedo y su sueño en la Selección

Gran presencia de padlistas sanjuaninos en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores

Murió el padre de Pablo Aimar en Córdoba y el fútbol argentino lo despidió con dolor

Vuelve el fútbol en la Primera B: así se jugará la fecha inicial

Lluvia de goles entre Independiente y Unión por la Liga Profesional: ¡4 a 4!, mirá todos los goles

Boca vs San Lorenzo, dónde verlo y a qué hora juegan: un clásico picante y que promete mucha acción

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca vs san lorenzo, donde verlo y a que hora juegan: un clasico picante y que promete mucha accion
Detalles

Boca vs San Lorenzo, dónde verlo y a qué hora juegan: un clásico picante y que promete mucha acción

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Te Puede Interesar

El sector de venta de electrodomésticos en San Juan comenzó el año con despidos y retiros voluntarios en varias cadenas, en un contexto de caída del consumo y cambios en el mercado que ya se sienten a nivel local.
Consumo en retroceso

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Javier Milei saluda a José Antonio Kast, quien este miércoles asumió como nuevo presidente de Chile.
Nuevo escenario

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei

Habrá audiencia publica para debatir el otorgamiento por parte del ENRE al proyecto minero Vicuña de la disponibilidad y ampliación de la línea de 500 kV y el Epre se prepara. 
Conflicto en San Juan

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

El paro docente se sintió fuerte el 3 de marzo para el inicio de clases. Este 11 y 12 de marzo no se pudo concretar porque desde el viernes rige la reforma laboral que impulsó Javier Milei y fue apoyada por Marcelo Orrego.
Debate abierto

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra