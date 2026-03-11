miércoles 11 de marzo 2026

Detalles

Boca vs San Lorenzo, dónde verlo y a qué hora juegan: un clásico picante y que promete mucha acción

El encuentro es por la Fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, ambos equipos buscan afianzarse en puesto de playoffs.

Por Agencia NA
image

Boca recibirá este miércoles a San Lorenzo, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura que será clave para ambos equipos, que buscan afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El partido, que está programado para las 19:45, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este encuentro luego de la muy buena goleada como visitante por 3-0 ante Lanús, que le permitió cortar con la mala racha de cuatro partidos seguidos sin sumar de a tres. Además, llegó a las 12 unidades, para así escalar hasta la sexta colocación de la Zona A.

Aquel triunfo también le dio un poco de respiro a su director técnico, Claudio Úbeda, quien era seriamente cuestionado por los hinchas “Xeneizes”.

San Lorenzo, por su parte, también tiene 12 puntos, aunque por la diferencia de gol está octavo.

El “Ciclón”, que es dirigido por Damián Ayude, había tenido un gran inicio en el Torneo Apertura, aunque en las últimas fechas se pinchó y solo pudo ganar en una de sus últimas cinco presentaciones.

Los últimos dos enfrentamientos entre estos dos equipos se dieron en el 2024 y ambos terminaron en triunfo para Boca (2-1 en la Copa de la Liga y 3-2 en la Liga Profesional).

Dónde ver y a que hora juega Boca vs San Lorenzo

  • Hora: 19:45.
  • TV: ESPN Premium

Posibles formaciones de Boca vs San Lorenzo

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.__IP__

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

