Desamparados hizo negocio y hubo paliza de Marquesado: resultados y cómo quedó la tabla del fútbol sanjuanino

La quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol comenzó este martes con varios partidos atractivos y uno de los focos estuvo puesto en el clásico barrial entre Desamparados y Colón. En un encuentro dinámico y con situaciones para ambos lados, terminaron empatando 2 a 2 en la cancha de calle Sargento Cabral. Cristian Ramírez y Agustín Aguilar anotaron para el conjunto víbora, mientras que Gerónimo Ferreyra y Fabián Carrizo marcaron para el Merengue. Con este resultado, los dos equipos dejaron pasar la oportunidad de acercarse al líder Unión.

Otro de los marcadores que llamó la atención en la jornada fue la contundente victoria de Marquesado, que en su cancha no tuvo inconvenientes para superar por 5 a 0 a Carpintería. Adrián Fuentes, Mauricio Trigo, Santiago López, Alí Casivar y Santiago Orellano fueron los autores de los goles en una tarde muy efectiva del Far West.

En tanto, Atenas también celebró ante su gente y consiguió un triunfo clave para treparse a la parte más alta de la tabla. El Mirasol ganó con tantos de Juan Barrionuevo, Ezequiel Giménez, Eduardo Bronvale y un gol en contra de Gonzalo Galetti, mientras que Gonzalo Riveros había marcado para el equipo de La Bebida.

La jornada además dejó el empate sin goles entre San Lorenzo de Ullúm y Alianza, la victoria 2 a 1 de López Peláez frente a Atlético Minero en Alto de Sierra -con goles de Iván Ramírez y Gerardo Morales, mientras que Pedro Terrero descontó para la visita- y el triunfo de Defensores de Argentinos por 1 a 0 ante Villa Ibáñez gracias al tanto de Agustín Godoy.

La actividad continuará este miércoles con otros encuentros de la fecha, entre ellos la presentación de Unión, que tendrá la posibilidad de volver a quedar como único puntero del torneo. También resta el cierre de la jornada de este martes desde las 21.30, cuando Trinidad reciba a Sportivo Sarmiento.

Así está la tabla de posiciones en Primera :

Tres líderes en Cuarta: