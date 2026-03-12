jueves 12 de marzo 2026

Afiliados beneficiados

La plataforma Mi PAMI cuenta con una función especial para los envíos

La nueva herramienta brinda info importante sobre la entrega de pañales o apósitos desde la plataforma digital del organismo.

Por Agencia NA
image

El PAMI incorporó en la plataforma Mi PAMI una nueva sección llamada “Mis entregas”, que permitirá a los afiliados seguir el estado del envío a domicilio de higiénicos absorbentes descartables y consultar información sobre sus pedidos.

La nueva herramienta permite realizar el seguimiento de la entrega de pañales o apósitos desde la plataforma digital del organismo, donde los afiliados podrán consultar las entregas en curso en la pestaña “Solicitudes” y las ya concretadas en “Historial”, según un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

A través de esta función, los beneficiarios podrán conocer en qué etapa se encuentra el envío de sus insumos. El sistema indicará si el pedido está en preparación, cuando el paquete se encuentra en armado; en camino, cuando el repartidor se dirige al domicilio; entregado, al confirmarse la recepción; o si no se pudo concretar la entrega por ausencia en el domicilio.

Además del estado del envío, la plataforma permitirá visualizar el contenido del paquete y el domicilio registrado para la entrega.

Desde el organismo señalaron que la medida apunta a brindar mayor transparencia, previsibilidad y tranquilidad a los afiliados, además de simplificar el proceso de distribución, mejorar la trazabilidad de los pedidos y eliminar trámites innecesarios e intermediarios.

En caso de inconvenientes con la entrega, consultas sobre la fecha de recepción o verificación del domicilio registrado, los afiliados podrán comunicarse al 138 –PAMI Escucha y Responde– opción 0, o acercarse a la agencia PAMI más cercana.

FUENTE: Agencia NA

