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Dura sanción en el fútbol sanjuanino: suspendieron por un año y medio al jugador de Trinidad que golpeó a un rival

El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina dio a conocer la sanción que tendrá el defensor de Trinidad, tras haber sido protagonista de una golpiza a un futbolista de López Peláez en el duelo de la fecha 3. Gustavo Naveda se encuentra imputado por la Justicia y estará fuera de las canchas por casi dos años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer una dura sanción contra el defensor de Trinidad, Gustavo Naveda, quien fue suspendido por un año y seis meses tras la agresión a un rival en el encuentro frente a López Peláez, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura del campeonato local.

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La resolución se conoció este viernes, luego de que el organismo disciplinario analizara el informe presentado por el cuerpo arbitral sobre los incidentes ocurridos una vez finalizado el partido en la cancha del Tonelero. Según lo dispuesto, Naveda recibió una suspensión ininterrumpida de 18 meses, conforme a lo establecido en el artículo 287 inciso 5° del Reglamento de Transgresiones y Penas, en concordancia con el artículo 237 inciso c) del mismo cuerpo normativo.

El hecho se produjo tras el encuentro disputado en el marco del certamen sanjuanino, en el que López Peláez se impuso por 3 a 0 ante el León. Luego del pitazo final se registraron momentos de tensión y agresiones entre futbolistas de ambos equipos. En ese contexto, Naveda golpeó al futbolista rival Erik Esterman y lo dejó inconsciente, lo que obligó a la intervención del personal de emergencias médicas.

Mientras tanto, desde el Tribunal también informaron que se decidió levantar la suspensión provisoria que pesaba sobre Erik Esterman, jugador de López Peláez, quien también había quedado bajo evaluación tras los incidentes.

El fallo del Tribunal de Penas tras la agresión del futbolista de Trinidad:

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