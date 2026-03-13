Insólito momento en un móvil en vivo: un hombre mordió un micrófono y salió corriendo

Un episodio tan inesperado como insólito se vivió durante una transmisión en vivo del streaming AZZ, cuando un movilero realizaba una nota en la vía pública y fue protagonista de una escena que rápidamente se volvió viral.

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El cronista se encontraba entrevistando a un transeúnte y le preguntó su opinión sobre la polémica que involucra a Manuel Adorni y un supuesto vuelo privado a Punta del Este. Sin embargo, la respuesta no fue verbal: el hombre miró fijamente el micrófono, lo mordió y arrancó el antipop (la esponja que cubre el micrófono) para luego salir corriendo con el objeto entre los dientes.

Todo ocurrió en cuestión de segundos y quedó registrado en plena transmisión. Tras el hecho, el sujeto cruzó la calle y se metió rápidamente en una estación de subte, mientras el movilero quedaba visiblemente sorprendido.

Desde el estudio reaccionaron entre risas y desconcierto. “¡Es el video del día, te acaba de robar el antipop!”, lanzaron entre bromas, e incluso ironizaron con que el hombre era un “therian”. Por su parte, el notero apenas alcanzó a expresar su incredulidad ante lo sucedido: “Esto no puede haber pasado”.