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De no creer

Insólito momento en un móvil en vivo: un hombre mordió un micrófono y salió corriendo

El episodio ocurrió durante una transmisión del streaming AZZ y quedó registrado en plena nota en la calle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
zondina

Un episodio tan inesperado como insólito se vivió durante una transmisión en vivo del streaming AZZ, cuando un movilero realizaba una nota en la vía pública y fue protagonista de una escena que rápidamente se volvió viral.

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El cronista se encontraba entrevistando a un transeúnte y le preguntó su opinión sobre la polémica que involucra a Manuel Adorni y un supuesto vuelo privado a Punta del Este. Sin embargo, la respuesta no fue verbal: el hombre miró fijamente el micrófono, lo mordió y arrancó el antipop (la esponja que cubre el micrófono) para luego salir corriendo con el objeto entre los dientes.

Todo ocurrió en cuestión de segundos y quedó registrado en plena transmisión. Tras el hecho, el sujeto cruzó la calle y se metió rápidamente en una estación de subte, mientras el movilero quedaba visiblemente sorprendido.

Desde el estudio reaccionaron entre risas y desconcierto. “¡Es el video del día, te acaba de robar el antipop!”, lanzaron entre bromas, e incluso ironizaron con que el hombre era un “therian”. Por su parte, el notero apenas alcanzó a expresar su incredulidad ante lo sucedido: “Esto no puede haber pasado”.

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