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Escándalo

Echaron al policía que fue filmado teniendo sexo en el cementerio

Las pruebas eran abrumadoras, y la investigación fue exprés. El policía fue exonerado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un oficial de la Policía Bonaerense perteneciente al distrito de Cañuelas fue desvinculado tras ser filmado manteniendo relaciones sexuales en servicio.

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Se trata de un oficial de policía de 22 años que fue desafectado de la fuerza tras la viralización de un video donde se lo observa manteniendo relaciones sexuales en la vía pública, mientras se encontraba en horario de servicio y junto al móvil policial.

Los detalles del hecho

El incidente ocurrió el pasado sábado 7 de marzo, alrededor de las 05:45 horas, en un camino lindero al paredón perimetral del Cañuelas Golf, en la zona que conduce al cementerio municipal. Según fuentes de la investigación, el agente detuvo la marcha del patrullero en una zona de escasa visibilidad para encontrarse con una mujer que, según trascendió, no pertenece a la institución policial.

La secuencia quedó registrada de forma nítida por una de las cámaras de seguridad del predio privado. En las imágenes se observa al uniformado —quien portaba su arma reglamentaria y el chaleco antibalas— junto al vehículo oficial mientras realizaba los actos que derivaron en su sanción.

Apenas las imágenes comenzaron a circular y llegaron a manos de la jefatura local, se dio intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Provincia de Buenos Aires. El organismo actuó con celeridad:

  • Identificación: Mediante el sistema de GPS del móvil, se confirmó que el vehículo se encontraba en ese punto exacto en el horario registrado por la cámara.
  • Sanción: Se dispuso la desafectación inmediata del agente, quien ya entregó su arma y credencial.
  • Sumario: Se inició un sumario administrativo para determinar si hubo abandono de guardia o incumplimiento de los deberes de funcionario público, dado que el efectivo debía estar realizando tareas de prevención.
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