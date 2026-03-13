viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Peligrosa experiencia

Momento de terror tras usar Marketplace: vendió dos teléfonos y cuando los fue a entregar le pegaron un tiro

Gabriel García usa redes sociales para vender teléfonos celulares. Tiene más de 70 mil seguidores en Instagram y 25 mil en Tiktok. Ocurrió en Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan
FACE

Un joven que se dedica a la venta de celulares y a generar contenido para redes sociales fue asaltado en Barracas: le sacaron dos teléfonos y lo balearon en una pierna.

Lee además
El Gobierno nacional dispuso la baja de otras 10 entidades de medicina prepaga que figuraban inscriptas en los registros oficiales, en el marco del proceso de reordenamiento y depuración.
Decisión

Otras 10 prepagas fueron dadas de baja por Nación: el listado
Un policía quedó detenido tras matar de un disparo a un joven al que confundió con un delincuente.
Terrible hecho

Un policía de CABA quedó detenido por matar a un joven: creyó que le iba a robar

El robo fue el 2 de marzo en Santo Domingo y Santa Elena, en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 4D, pero se viralizó en las últimas horas luego de que Gabriel García compartiera los videos de una escena desesperante.

García se detuvo en un punto de encuentro con su moto, siempre filmando todo con una cámara en el casco, y se encontró con una persona alrededor de las 20. El presunto cliente revisó los dos teléfonos hasta que en un momento una persona cruza desde la vereda de enfrente y se acerca apuntándole con un arma.

Todo quedó filmado por su cámara, que capturó los gritos de dolor y los pedidos de auxilio. García logró manejar su moto algunas cuadras, hasta que un vecino llamó al 911. También registró sus gritos de dolor y los intentos de ayuda de los vecinos.

Embed - Gabi Garcia on Instagram: "Me rob@n y me dispa@#n En entrega de iPhone en barracas 20:00hs Parte 1"
View this post on Instagram

"¡Auxilio! Me dispararon, por favor ¡Auxilio! Llamen a la policía, por favor se lo pido. Me dispararon me quisieron robar", fue lo primero que dijo mientras manejaba, herido, hasta que vio a una persona en la calle que le dio la primera asistencia.

García, que tiene 32 años, está fuera de peligro y publicó los videos que rápidamente se viralizaron. "Por favor, por favor se lo pido", llegó a decir mientras intentaba desbloquear su celular para llamar al 911. "No, no, me duele mucho, me va a doler mucho"; gritaba mientras los vecinos que se acercaban intentaron bajarlo de la moto para ayudarlo.

"Yo me di cuenta, yo me di cuenta", se lamentaba el joven que filmó la llegada de la Policía.

Fue asistido por el SAME y nunca quiso bajar de su moto hasta que tuvieron que trasladarlo al Hospital Penna, donde finalmente se recuperó.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N°23 que caratuló la causa como robo agravado por uso de arma de fuego y lesiones. "La investigación ya está avanzada y se está trabajando para poder detener a todos los implicados", informaron.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno dio de baja 10 prepagas: cuáles son

Volcó un camión con fernet y los vecinos de la zona se robaron las botellas: el video

¿Sol o tormentas? Cómo estará el tiempo en San Juan este viernes

Tucumán: más de la mitad de los habitantes de La Madrid fueron evacuados

Quedó firme condena al abogado de la causa Bento por amenazas al fiscal Dante Vega

Medio cuyo, con alerta meteorológica para este viernes

Escándalo: filmaron a un policía teniendo sexo en un cementerio

Amenaza de bomba en el Congreso: fuerte operativo de seguridad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un camión cargado con fernet volcó en Entre Ríos y vecinos se llevaron las botellas.
Saqueo

Volcó un camión con fernet y los vecinos de la zona se robaron las botellas: el video

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un negro sanjuanino y fue madre después de los 40
En radio

Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un "negro sanjuanino" y fue madre después de los 40

Te Puede Interesar

Branka Motors: los damnificados aceptaron el ofrecimiento que hicieron los imputados de $540.000.000
Acuerdo

Branka Motors: los damnificados aceptaron el ofrecimiento que hicieron los imputados de $540.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cayó El Buitre: amenazó de muerte con un arma al encargado de un club y terminó detenido
Al calabozo

Cayó "El Buitre": amenazó de muerte con un arma al encargado de un club y terminó detenido

El CAPS de Rawson se verá así.
Infraestructura

Construirán un centro de salud para una de las zonas más populosas de San Juan

Una camioneta que había sido robada en Capital fue recuperada pocas horas después en Rawson.
Operativo

Robaron una camioneta Toyota en Capital y se las secuestraron poco después en Rawson

El profesor de la escuela rural de 25 de Mayo acusado de abusar a dos alumnas, condenado a más de 3 años de cárcel: quedó libre
Justicia

El profesor de la escuela rural de 25 de Mayo acusado de abusar a dos alumnas, condenado a más de 3 años de cárcel: quedó libre