Momento de terror tras usar Marketplace: vendió dos teléfonos y cuando los fue a entregar le pegaron un tiro

Un joven que se dedica a la venta de celulares y a generar contenido para redes sociales fue asaltado en Barracas: le sacaron dos teléfonos y lo balearon en una pierna.

Terrible hecho Un policía de CABA quedó detenido por matar a un joven: creyó que le iba a robar

El robo fue el 2 de marzo en Santo Domingo y Santa Elena, en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 4D, pero se viralizó en las últimas horas luego de que Gabriel García compartiera los videos de una escena desesperante.

García se detuvo en un punto de encuentro con su moto, siempre filmando todo con una cámara en el casco, y se encontró con una persona alrededor de las 20. El presunto cliente revisó los dos teléfonos hasta que en un momento una persona cruza desde la vereda de enfrente y se acerca apuntándole con un arma.

Todo quedó filmado por su cámara, que capturó los gritos de dolor y los pedidos de auxilio. García logró manejar su moto algunas cuadras, hasta que un vecino llamó al 911. También registró sus gritos de dolor y los intentos de ayuda de los vecinos.

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"¡Auxilio! Me dispararon, por favor ¡Auxilio! Llamen a la policía, por favor se lo pido. Me dispararon me quisieron robar", fue lo primero que dijo mientras manejaba, herido, hasta que vio a una persona en la calle que le dio la primera asistencia.

García, que tiene 32 años, está fuera de peligro y publicó los videos que rápidamente se viralizaron. "Por favor, por favor se lo pido", llegó a decir mientras intentaba desbloquear su celular para llamar al 911. "No, no, me duele mucho, me va a doler mucho"; gritaba mientras los vecinos que se acercaban intentaron bajarlo de la moto para ayudarlo.

"Yo me di cuenta, yo me di cuenta", se lamentaba el joven que filmó la llegada de la Policía.

Fue asistido por el SAME y nunca quiso bajar de su moto hasta que tuvieron que trasladarlo al Hospital Penna, donde finalmente se recuperó.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N°23 que caratuló la causa como robo agravado por uso de arma de fuego y lesiones. "La investigación ya está avanzada y se está trabajando para poder detener a todos los implicados", informaron.

FUENTE: Clarín