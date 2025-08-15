Una radio le reclamaría a los herederos de Lanata una fuerte deuda en dólares

La polémica por la herencia de Jorge Lanata luego de que se conociera en las últimas horas la existencia de una deuda de más de 300 mil dólares que Radio Mitre asegura que el periodista tenía con ellos.

El conflicto escaló cuando Sara Stewart Brown , expareja del periodista y madre de Lola, afirmó que el dinero se había usado para comprarle un departamento a Elba Marcovecchio . La abogada se hizo eco de esto, y desmintió rotundamente la información en diálogo con Intrusos (América TV).

Entre tanto, este 15 de agosto en A la Tarde (América TV) Luis Ventura reveló finalmente de cuánto habría sido la deuda y a qué fue destinado el dinero. “La cifra que Lanata pidió no fueron 600 mil dólares, fueron 400, y la deuda es de 300 mil tal como se dijo”, explicó. Claro, en principio se había dicho que la cifra era la mencionada en primer lugar.

Sobre para qué fue utilizada, reveló el misterio que tanto interrogante generó: “La pidió para (la casa de) Punta del Este. Para modificar la cocina y poner un baño superlativo para tener comodidad en su discapacidad. Lanata se manejaba con bastón, muleta, silla de ruedas, entonces quería un baño a todo confort”.

“Ahí hubo una pelea entre Marcovecchio y Lanata. Porque después de pedir los 400 mil dólares Jorge, que era un comprador compulsivo, empezó a gastar a cuenta. Gastó entre 50 y 60 mil dólares en relojes y obras de arte”, concluyó.

Cómo reaccionó Elba Marcovecchio a la acusación de Sara Stewart Brown, expareja de Jorge Lanata

La polémica por la deuda de más de 300 mil dólares que Radio Mitre reclama a los herederos de Jorge Lanata provocó un nuevo conflicto entre Bárbara y Lola Lanata con Elba Marcovecchio.

En las últimas horas, se sumó la declaración de Sara Stewart Brown, expareja del periodista y madre de Lola, quien afirmó que el dinero se había utilizado para remodelar la vivienda de la abogada, por lo que la deuda recaería sobre ella. Como era de esperar, Marcovecchio reaccionó a las declaraciones y, a su regreso de París, se mostró visiblemente molesta durante su participación en Intrusos (América TV).

Respecto al dinero que la emisora supuestamente reclamaría, negó categóricamente: "El monto no es el que circula y el destino de ese dinero, no fue el que se dijo. Los de afuera no saben qué es lo que pasaba en nuestro matrimonio. Eso es algo que queda reservado para nosotros".

Sobre el pago de la deuda, aclaró: "Se va a hacer lo que se tenga que hacer. No debo hablar y toda declaración que se haya hecho al respecto, está fuera de lugar".

"Jorge le dio 12 años gloriosos a la radio. El share que le daba, la popularidad e inteligencia que él tenía, le sumaron mucho. Habrá que ver los papeles, que nunca los vi, analizarlos y afrontar la situación. Guadalupe Guerrero, que es abogada de mi estudio, se estará ocupando de todo", reveló sobre la influencia del periodista en el medio de comunicación.

Al final, agotada por las consultas sobre el uso del dinero para su propiedad, decidió no seguir comentando: "No voy a contestar. Sin perjuicio de que soy abogada y trabajo en casos así, en esto soy parte y me duele".

Con información de América