Quiénes acompañarán en las boletas libertarias a Patricia Bullrich y a Espert

El Gobierno ya definió quiénes integrarán la boleta de La Libertad Avanza que encabezarán José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires y Patricia Bullrich en CABA. La exactriz y conductora Karen Reichardt irá segunda en la lista libertaria del territorio bonaerense y el economista Agustín Monteverde acompañará a la ministra de Seguridad en el porteño.

La exmodelo es la “sorpresa” que tiene el Ejecutivo para las listas en la Provincia que prepara el armador libertario Sebastián Pareja, que competirá en principio por una banca en la Cámara Baja. Los legisladores Diego Santilli, Florencia De Sensi y Alejandro Finocchiaro integrarán también los primeros seis lugares.

Reichardt tiene un vínculo directo con Javier Milei y conduce el programa “Amores Perros” en la Televisión Pública. Se trata del mismo segmento que realizó en América y lleva el mismo nombre que el local de productos para perros que fundó en el barrio Recoleta. Se hizo conocida en los 90 por su participación en programas y ficciones televisivas como Brigada Cola, Tachero Nocturno y Despertar de Pasiones.

Estuvo presente además en el búnker de LLA para la elección porteña en la que compitió Manuel Adorni. “Lo más significativo es que el PRO quede tercero. No me gusta en lo que se convirtió. No me interesa para nada la política, aunque la tenemos todos adentro. Con el voto de hoy decidimos lo que queremos. La gestión de Macri hizo que volviera el kirchnerismo, por eso es importante votar”, expresó en esa instancia en declaraciones a Ámbito Financiero.

Monteverde es economista egresado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Economía. Dirige el estudio M&A / InC, integra el consejo académico de la Fundación Libertad y Progreso y es profesor universitario. Visitó al presidente en la quinta de Olivos y fue el encargado de organizar la visita del presidente al Jockey Club.

image

"El presidente Milei libera una batalla cultural y forma parte de esa batalla cultural acabar con el correctismo político, ese sentir culposo de que se pueda o no estar en tal institución o tal otra. A donde lo invitan va y valora la historia de esta institución, tal vez eso lo distingue", expresó en declaraciones radiales a la salida del evento.

La mesa electoral no terminó de definir quién encabezará la lista a diputados en la Ciudad de Buenos Aires y continúa la danza de nombres, que abarca desde la legisladora Pilar Ramírez hasta integrantes del gabinete. Alejandro Fargosi es uno de los cercanos al jefe de Estado que integrará la boleta de La Libertad Avanza.

En la Casa Rosada ponen en duda que el economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, compita dentro del espacio libertario. El oficialismo sostiene que es poco probable que Milei comparta actividades de campaña con Mauricio Macri en el territorio porteño y descartan que lo haga con el jefe de gobierno, Jorge Macri.

Nación reunió hoy a la mesa electoral de PBA e invitó al titular de PRO bonaerense, Cristian Ritondo, por primera vez para coordinar la estrategia de campaña. Participaron también el asesor Santiago Caputo y el armador Sebastián Pareja junto a su equipo. No fue invitado el diputado Diego Santilli.

Lo que no terminó de cerrar el Gobierno es si el jefe de bloque del oficialismo en Diputados, Gabriel Bornoroni, encabezará la lista en Córdoba, de forma que deba renunciar luego de la elección para asumir un nuevo mandato -le quedan dos años para que termine el actual- si logra entrar. Lo mismo aplica para Romina Diez en Santa Fe, donde el oficialismo no espera un buen resultado.

El Gobierno deslizó que el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, tiene altas posibilidades de ser el candidato libertario en Formosa para competir contra el armado del gobernador Gildo Insfrán. En Tucumán, ponen la mira sobre el licenciado en administración y especialista en seguridad Federico Pelli Teniente.

El referente libertario que define las listas en Chubut es el legislador César Treffinger y en Tierra del Fuego, el encargado es Agustín Coto. Mientras que en Salta las candidaturas de LLA se dirimen entre Alfredo Olmedo y Emilia Orozco, en La Rioja apuntan a un perfil joven, como el de Gino Visconti. En Entre Ríos, el postulante a senador será Joaquín Benegas Lynch.