Confirmaron la visita de Patricia Bullrich a San Juan con eje en la seguridad deportiva

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribará a San Juan el próximo lunes 11 de agosto. Participará en un encuentro clave sobre seguridad en el ámbito deportivo.

Según dijeron, la reunión se enfocará en la discusión de un plan nacional de seguridad que busca reimplantar la presencia de público visitante en los estadios de fútbol.

Durante su visita, de acuerdo a las fuentes, Bullrich compartirá un panel con funcionarios provinciales y se discutirá un proyecto de ley destinado a combatir las barras bravas, que se vincula con el programa "Tribuna Segura".

El evento reunirá a autoridades provinciales, dirigentes deportivos y otros expertos del sector.