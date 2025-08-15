Detuvieron a un hombre por robo en una empresa de Chimbas

Un hombre de 38 años fue detenido por personal de la Comisaría 17° en el lateral este de Ruta 40 al 3825 norte, en el departamento Chimbas, San Juan.

De acuerdo con el informe policial, el sujeto fue identificado como Jorge Edgardo Saavedra , quien fue sorprendido dentro de la empresa Hidalgo. Saavedra manifestó que se encontraba en situación de calle y que había pasado la noche en una vivienda deshabitada ubicada en el predio.

En su poder se hallaron varios elementos que fueron secuestrados: una canilla de surtidor cromada, dos caños de bronce, un cuchillo Tramontina tipo serrucho y, en las inmediaciones, una campera negra que habría descartado mientras se retiraba.

Al lugar acudió la Dra. Amalia Bustos, Ayudante Fiscal de Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento correspondiente por el delito de hurto simple, siguiendo las directivas del fiscal de turno, Dr. Alberto Martínez.