sábado 16 de agosto 2025

Comicio clave

Desamparados elige nuevo presidente: Sassul y López los candidatos, y 250 socios que deberán decidir

La asamblea arrancó pasadas las 21hs con la lectura de los balances de la comisión saliente y continuará con la elección a través de voto secreto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Llegó el día que marcará un antes y un después en Sportivo Desamparados. Este viernes, 250 socios habilitados tienen la misión de definir quién será el sucesor de Augusto Pérez Garro, en una elección que enfrenta a dos listas: “Más Verde”, liderada por Martín Sassul, y “Todos x Desamparados”, encabezada por Nélson López.

Sassul llega con un plan ambicioso: busca saldar la deuda del plantel, que supera los tres meses y supera los 30 millones de pesos, y proyecta la creación de una marca propia de indumentaria para el club, además de concretar canchas de fútbol sintético para la Escuelita de Fútbol. Entre sus propuestas también figura el desarrollo de un predio deportivo a futuro, aumentar la masa de socios a 1.000 en seis meses y modernizar los métodos de pago mediante una aplicación. El proyecto deportivo estaría liderado por ídolos históricos del club, y se prevén mejoras en iluminación, gimnasio, sanitarios, futsal y boxeo, con el objetivo final de pelear por el ascenso de categoría.

Por su parte, López propone trabajar también en sanear la deuda del plantel, pero su foco se centra en la experiencia del socio. Plantea la creación de la “Casa del Socio” para una atención más personalizada y la implementación de la “Tarjeta 1919”, que otorgará beneficios y descuentos en distintos comercios. Además, busca establecer la Secretaría de Fútbol bajo la conducción de Daniel “Chancha” Garay, modernizar las instalaciones, recuperar el campo de juego y equipar el gimnasio, mientras reorganiza la Escuelita y las Inferiores, con la mira puesta también en el ascenso.

Esta noche, los socios tendrán la palabra y decidirán el rumbo de la institución. La asamblea, que comenzó con la lectura de balances de la comisión saliente, continúa con atención a cada detalle, mientras la histórica institución de Capital espera su próximo capítulo.






