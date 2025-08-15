viernes 15 de agosto 2025

Río Negro

Detuvieron a un sujeto que acosaba y le pedía imágenes sexuales a un niño a través de "Roblox"

La familia del menor, de 9 años, se dio cuenta de la grave situación y lo denunció ante la policía. El abusador le ofrecía monedas virtuales a cambio de las fotos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre fue detenido en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, acusado de captar a un menor de edad con fines sexuales a través del videojuego Roblox. La investigación se inició tras la denuncia de una familia de la provincia de Buenos Aires, que advirtió que su hijo, de 9 años, había entablado contacto con un usuario que le ofrecía monedas virtuales a cambio de fotografías con contenido sexual.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 Descentralizada de Berazategui, dirigida por el fiscal Daniel Ichazo, que delegó las tareas de análisis y rastreo digital en la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.

Los investigadores lograron identificar al sospechoso y su domicilio. Con la cooperación de la División Unidad Operativa General Roca de la Policía Federal Argentina y de la policía provincial, se realizó un allanamiento en el que se secuestraron múltiples dispositivos informáticos. En el lugar, además de la detención, personal especializado efectuó un procedimiento de triage forense que permitió confirmar la presencia del material denunciado.

