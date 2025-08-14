Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan

El adolescente que resultó gravemente herido tras ser atacado por tres menores de edad a la salida de su escuela en Rawson ya cuenta con el dinero necesario para la cirugía que necesita. La colecta impulsada por su familia recibió aportes de vecinos, de la comunidad educativa y de organismos del Gobierno de San Juan .

La hicieron corta Juicio por la brutal golpiza a un anciano en Albardón: los cuatro ladrones admitieron su autoría y fueron presos

La madre agradeció a quienes colaboraron para completar el monto necesario, entre ellos el Poder Ejecutivo local. Según indicó, el dinero fue reunido en su totalidad y la operación podrá realizarse. Desde el Gobierno de San Juan confirmaron que el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano asistió a la familia con ayuda económica.

El hecho ocurrió el lunes pasado, en inmediaciones de la Escuela Secundaria José Manuel Estrada. De acuerdo con lo relatado por la madre de la víctima, su hijo fue abordado por tres adolescentes que frecuentan la zona y suelen agredir a otros estudiantes. La agresión fue directa y sin mediar discusión previa.

Testigos que pasaban por el lugar intervinieron para frenar la golpiza y evitar lesiones mayores. El menor fue trasladado de inmediato al Hospital Rawson, donde los médicos constataron que presentaba una fractura de mandíbula y otras lesiones de consideración.

Para su recuperación, el adolescente requiere una cirugía reconstructiva que incluye la colocación de una prótesis. El procedimiento tiene un costo aproximado de tres millones de pesos, monto que la familia no podía afrontar y que motivó el inicio de una campaña solidaria.

La denuncia correspondiente fue presentada ante la Policía, que identificó a los agresores. Sin embargo, los adolescentes quedaron en libertad por tratarse de menores de edad. Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias del ataque.