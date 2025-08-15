El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, sorprendió en redes sociales con un video cargado de humor para invitar a las familias a la celebración del Día del Niño.

En las imágenes, el jefe comunal aparece distintos juguetes y, hacia el final, se lo ve subido a una bicicleta, mostrando equilibrio y destreza, lo que desató sonrisas entre los vecinos.

¡Festejamos el Día del Niño a lo grande! ¿Listo para una tarde con juegos, sorpresas y regalitos? Vos y los chicos que conozcas están más que invitados. Sábado 16/08 15:00 h Cepas San Juan - (Rastreador Calivar 239 norte) Vení a disfrutar, reír y jugar como nunca. ¡Nos vemos para celebrar juntos!

La propuesta busca sumar entusiasmo para la jornada especial que la Municipalidad de Rivadavia llevará adelante este sábado 16 de agosto, desde las 15:00, en el predio de Cepas Sanjuaninas, ubicado en Rastreador Calívar 239 Norte.

El evento está pensado para que los más pequeños vivan una tarde repleta de actividades: habrá áreas de juegos, pintura y dibujo, espectáculos en vivo, sorteos y chocolate caliente.

También se dispondrán puntos de hidratación y un sector de atención alimentaria para niños con celiaquía y diabetes, garantizando que todos puedan participar sin restricciones.