viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En bicicleta

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño

El jefe comunal participó de la promoción del evento que organiza la Municipalidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, sorprendió en redes sociales con un video cargado de humor para invitar a las familias a la celebración del Día del Niño.

Lee además
Cómo funcionará el comercio en San Juan, previo al Día del Niño.
Servicio

Se viene el viernes no laborable: ¿abrirá el comercio en San Juan en la previa del Día del Niño?
dia del nino austero en san juan: gran parte de los sanjuaninos buscara opciones economicas y simbolicas
Pocos regalos a la vista

Día del Niño austero en San Juan: gran parte de los sanjuaninos buscará opciones económicas y simbólicas

En las imágenes, el jefe comunal aparece distintos juguetes y, hacia el final, se lo ve subido a una bicicleta, mostrando equilibrio y destreza, lo que desató sonrisas entre los vecinos.

Embed - Sergio Miodowsky on Instagram: " ¡Festejamos el Día del Niño a lo grande! ¿Listo para una tarde con juegos, sorpresas y regalitos? Vos y los chicos que conozcas están más que invitados. Sábado 16/08 15:00 h Cepas San Juan - (Rastreador Calivar 239 norte) Vení a disfrutar, reír y jugar como nunca. ¡Nos vemos para celebrar juntos!"

La propuesta busca sumar entusiasmo para la jornada especial que la Municipalidad de Rivadavia llevará adelante este sábado 16 de agosto, desde las 15:00, en el predio de Cepas Sanjuaninas, ubicado en Rastreador Calívar 239 Norte.

El evento está pensado para que los más pequeños vivan una tarde repleta de actividades: habrá áreas de juegos, pintura y dibujo, espectáculos en vivo, sorteos y chocolate caliente.

También se dispondrán puntos de hidratación y un sector de atención alimentaria para niños con celiaquía y diabetes, garantizando que todos puedan participar sin restricciones.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan cuáles son los juguetes "más wow", cuánto cuestan y la curiosidad de la que hablan todos

Día del Niño en San Juan: no habrá evento central sino ayuda provincial para festejos en cada municipio

YPF comenzará a vender en sus tiendas el mameluco que usa Milei

Pablo Echarri cruzó duro a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino

Extrema tensión por la reunión de intendentes de Uñac sin Chimbas ni Rawson y que Gioja desconoce

Milei volvió a proyectar la última de Francella, ahora para su gabinete

La defensa de Ian Moche pedirá la baja de la cuenta X de Javier Milei

Por ahora, Argentina no deberá entregar las acciones de YPF para pagar un juicio perdido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la defensa de ian moche pedira la baja de la cuenta x de javier milei
Justicia

La defensa de Ian Moche pedirá la baja de la cuenta X de Javier Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado
Tras la agresión al arquero

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas
En Tribunales

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

No cobra nadie más hasta que nos vamos: la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel
Explosivas declaraciones

"No cobra nadie más hasta que nos vamos": la polémica de Sportivo Desamparados con el plantel

Te Puede Interesar

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña
Emocionante

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

Por Miriam Walter
La elegancia, el reconocido elenco y los interesantes diálogos sobresalen en Amores materialistas. video
Tiempo para Ver

"Amores materialistas" y hasta qué punto el amor es una negociación

Imagen de archivo. Reunión de junio.
Peronismo

Extrema tensión por la reunión de intendentes de Uñac sin Chimbas ni Rawson y que Gioja desconoce

A la izquierda, la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga.
Paritarias

UDAP rechazó la propuesta salarial del Gobierno tras el plenario de delegados

Detuvieron a un hombre por robo en una empresa de Chimbas
A la Comisaría

Detuvieron a un hombre por robo en una empresa de Chimbas