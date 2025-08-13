miércoles 13 de agosto 2025

Se viene el viernes no laborable: ¿abrirá el comercio en San Juan en la previa del Día del Niño?

Desde la Cámara de Comercio y Servicios ofrecieron detalles sobre las recomendaciones que les dieron a sus miembros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo funcionará el comercio en San Juan, previo al Día del Niño.

Este domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño y, además, se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, una fecha que figura como feriado nacional inamovible. En este contexto, el viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno Nacional. Consultada sobre el funcionamiento del comercio local en esos días, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que se recomendó a los comerciantes mantener abiertos sus locales el viernes. De esta manera, se busca promover el consumo y aprovechar el movimiento previo a la celebración infantil.

Además, se indicó que muchos locales trabajarán en horario corrido el sábado 16, especialmente aquellos dedicados a la venta de juguetes, indumentaria y calzado infantil.

Aunque el 17 de agosto cae en domingo este año y no genera un fin de semana largo convencional, desde el sector comercial remarcaron que el viernes —al no ser feriado obligatorio— tendrá actividad normal, por lo que se espera que los negocios operen con normalidad.

En ese sentido, desde la Cámara de Comercio expresaron: “Recomendamos que tanto comercios como empresas trabajen con normalidad el viernes, facilitando la circulación, el consumo y la actividad económica en estos días clave”.

Asimismo, destacaron que la combinación del Día del Niño, el Mega Outlet y la afluencia de turistas representa una excelente oportunidad para impulsar el comercio local.

“Invitamos a los comerciantes a aprovechar estas fechas para dinamizar sus negocios y contribuir a la recuperación económica de la provincia, fomentando el turismo interno y el consumo local en un momento propicio para el crecimiento económico regional”, concluyeron.

