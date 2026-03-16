Cómo abrirá el comercio en San Juan durante el fin de semana largo

Se empieza a conocer cómo trabajará el comercio de San Juan el proximo fin de semana largo: qué definió la Cámara de Comerciantes Unidos.

Con la llegada del fin de semana largo de marzo, algunos sectores empresarios de San Juan ya definieron cómo trabajará el comercio durante las jornadas del lunes 23 y martes 24 que son dias feriados.

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Según informó la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, tras un relevamiento realizado entre sus asociados, la tendencia mayoritaria indica que el lunes 23 de marzo habrá actividad comercial normal, mientras que el martes 24 se espera una fuerte reducción en la apertura de locales.

El lunes fue establecido como día no laborable con fines turísticos, por lo que la decisión de trabajar queda a criterio de cada empleador. En ese marco, la mayoría de los comercios consultados señaló que abrirá sus puertas en sus horarios habituales.

En cambio, para el martes 24 de marzo —feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria— la tendencia es distinta. Desde la cámara indicaron que la gran mayoría de los comercios no abrirá, en parte por el carácter del feriado y también por el régimen de pago doble que rige para quienes trabajen esa jornada.

Desde la entidad señalaron que el relevamiento busca brindar previsibilidad tanto a comerciantes como a clientes, en un fin de semana que suele modificar el movimiento habitual en el centro y otros polos comerciales de la provincia.

En ese sentido, el presidente de la cámara, Marcelo Quiroga, remarcó la importancia de comunicar con anticipación la modalidad de trabajo. “La idea es que los sanjuaninos puedan organizar sus compras y trámites con tiempo”, indicó.

En la Cámara de Comercio de San Juan definirán en las próximas horas la modalidad de trabajo de sus asociados, pero todo indica que se seguirá la tendencia de los Comerciantes Unidos.