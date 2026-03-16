lunes 16 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión del sector

Cómo abrirá el comercio en San Juan durante el fin de semana largo

Una entidad comercial determinó como trabajará el comercio sanjuanino para el lunes 23 y el martes 24 de marzo. Qué pasará con la atención en los locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se empieza a conocer cómo trabajará el comercio de San Juan el proximo fin de semana largo: qué definió la Cámara de Comerciantes Unidos.&nbsp;

Se empieza a conocer cómo trabajará el comercio de San Juan el proximo fin de semana largo: qué definió la Cámara de Comerciantes Unidos. 

Con la llegada del fin de semana largo de marzo, algunos sectores empresarios de San Juan ya definieron cómo trabajará el comercio durante las jornadas del lunes 23 y martes 24 que son dias feriados.

Lee además
el nuevo mapa del comercio en el centro de san juan: polirrubros y mayoristas en locales chicos en auge, mientras caen kioscos y tiendas de adornos
Cambios

El nuevo mapa del comercio en el centro de San Juan: polirrubros y mayoristas en locales chicos en auge, mientras caen kioscos y tiendas de adornos
El sector de venta de electrodomésticos en San Juan comenzó el año con despidos y retiros voluntarios en varias cadenas, en un contexto de caída del consumo y cambios en el mercado que ya se sienten a nivel local.
Consumo en retroceso

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Según informó la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, tras un relevamiento realizado entre sus asociados, la tendencia mayoritaria indica que el lunes 23 de marzo habrá actividad comercial normal, mientras que el martes 24 se espera una fuerte reducción en la apertura de locales.

El lunes fue establecido como día no laborable con fines turísticos, por lo que la decisión de trabajar queda a criterio de cada empleador. En ese marco, la mayoría de los comercios consultados señaló que abrirá sus puertas en sus horarios habituales.

En cambio, para el martes 24 de marzo —feriado nacional inamovible por el Día de la Memoria— la tendencia es distinta. Desde la cámara indicaron que la gran mayoría de los comercios no abrirá, en parte por el carácter del feriado y también por el régimen de pago doble que rige para quienes trabajen esa jornada.

Desde la entidad señalaron que el relevamiento busca brindar previsibilidad tanto a comerciantes como a clientes, en un fin de semana que suele modificar el movimiento habitual en el centro y otros polos comerciales de la provincia.

En ese sentido, el presidente de la cámara, Marcelo Quiroga, remarcó la importancia de comunicar con anticipación la modalidad de trabajo. “La idea es que los sanjuaninos puedan organizar sus compras y trámites con tiempo”, indicó.

En la Cámara de Comercio de San Juan definirán en las próximas horas la modalidad de trabajo de sus asociados, pero todo indica que se seguirá la tendencia de los Comerciantes Unidos.

Temas
Seguí leyendo

Casi la mitad de los reclamos de los consumidores sanjuaninos apuntan contra los bancos

Tendencia peligrosa: los sanjuaninos se endeudan para pagar otras deudas

Menos mercadería, salidas y carne, lo que relegan los sanjuaninos para llegar a fin de mes

Entre volcanes y rumbo al Pacífico: el tren que San Juan impulsa para llegar a Chile

Dilexis en marcha: tras la venta, la firma ya regularizó los pagos atrasados y el Gobierno busca promover nuevas inversiones

Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado

La empresa Naturgy firmó un acuerdo con la UNSJ para impulsar capacitaciones en oficios

El dólar cae a $ 1.410 y se aleja del techo de la banda cambiaria

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.
Turismo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas video
Más que obras

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas

El giojismo y un inusitado apoyo a Andino
Cambio de dirección

El giojismo y un inusitado apoyo a Andino

Te Puede Interesar

Arrancó en San Juan uno de los paros docentes universitarios más largos de la historia
UNSJ

Arrancó en San Juan uno de los paros docentes universitarios más largos de la historia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio
Causa resonante

Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio

Tras el cambio del tiempo, se vienen días nublados en San Juan. Sin embargo, el jueves llegará con sorpresa.
Pronóstico

Tras el cambio del tiempo se vienen días nublados y agradables en San Juan, pero hay una sorpresa

Crimen de Rosalba Albarracín: esperan una prueba genética clave para avanzar en la causa
Investigación

Crimen de Rosalba Albarracín: esperan una prueba genética clave para avanzar en la causa

El día que la voz de Marcelo Araujo relató la épica victoria verdinegra en cancha de Lanús
Recuerdo

El día que la voz de Marcelo Araujo relató la épica victoria verdinegra en cancha de Lanús