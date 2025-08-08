viernes 8 de agosto 2025

Pocos regalos a la vista

Día del Niño austero en San Juan: gran parte de los sanjuaninos buscará opciones económicas y simbólicas

A poco más de una semana del Día del Niño, los sanjuaninos indicaron cuánto dinero están dispuestos a gastar en los regalos. Las alternativas económicas, las más buscadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después del ida y vuelta, con las confusiones de por medio, finalmente se confirmó el 17 de agosto como la fecha para celebrar el Día del Niño, un momento del año donde los agasajados son los más pequeños. Como suele suceder todos los años, el desafío está en encontrar un regalo que sea funcional y esté dentro de los deseos de los niños y niñas, pero en esta oportunidad los sanjuaninos se inclinarán por opciones económicas y hasta simbólicas, para no poner en riesgo las finanzas familiares.

En una encuesta realizada por Tiempo de San Juan, los lectores indicaron el rango de dinero que tienen pensado destinar para el regalo en esta oportunidad. Las opciones con los valores más bajos fueron las más elegidas.

En la cima se encuentran aquellos que indicaron que este año no tienen planeado comprar directamente algún presente. El 19,2% de los lectores se inclinó por esta opción. Esta decisión se puede deber a una multiplicidad de factores, pero sin duda el aspecto económico es que el ejerce mayor presión.

En segundo lugar, se encuentran los sanjuaninos que indicaron optar por opciones simbólicas, algo chico, como para que los niños no se queden sin recibir nada, pero tratando de ahorrar lo máximo posible. El 14,8% de los lectores se inclinaron por esta alternativa.

En el otro extremo, solo el 10% de los lectores señalaron que irán por regalos que superen los $100.000. Es importante tener en cuenta que en esta categoría se pueden encontrar desde artículos tecnológicos como celulares, consolas de juegos, entre otros; pasando por rodados de distintos tipos y hasta algunos calzados en particular que superan ese valor.

image

A poco más de una semana del Día del Niño, las propuestas comerciales son amplias y variadas, ya que los comerciantes buscan con la fecha potenciar las ventas y recuperarse de la caída que vienen registrando desde hace meses.

