viernes 8 de agosto 2025

Cronograma

Las garrafas más baratas llegarán nuevamente a tres departamentos sanjuaninos

Desde el Ministerio de la Producción difundieron cómo funcionará el programa Garrafa Hogar durante la próxima semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En qué departamentos se ofrecerá las garrafas más baratas durante la próxima semana.

En qué departamentos se ofrecerá las garrafas más baratas durante la próxima semana.

El programa Garrafa Hogar, impulsado por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, iniciará un nuevo recorrido por tres departamentos con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado, ofreciendo descuentos de hasta un 40 % respecto de los valores comerciales. Esta iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, orientado a mitigar el impacto de las bajas temperaturas.

En qué departamentos estará el programa que ofrece garrafas más baratas esta semana.
Cronograma

En qué zonas se podrá comprar las garrafas más baratas esta semana en San Juan
El Gobierno de San Juan se unió al rechazo oficial en torno al aumento dispuesto por la COVIAR.
Oficial

El Gobierno de San Juan manifestó su rechazo al aumento dispuesto por la COVIAR

Las localidades que recibirán la visita del operativo oficial, del lunes 11 al jueves 14 de agosto, son Ullum, Jáchal y Valle Fértil. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, exclusivamente mediante el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas.

"El operativo, coordinado por Defensa al Consumidor y desarrollado en conjunto con empresas mayoristas, busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada crítica", indicaron desde el organismo.

Cronograma del operativo “Garrafa Hogar”

Semana del 11 al 14 de agosto

Lunes 11

- Ullum

9:30 a 13:30 hs – Paseo Los Concejales

Miércoles 13

- Jáchal – Operativo San Juan Cerca

10:00 a 15 hs. Jáchal Centro-Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro

Jueves 14

- Jáchal – Operativo San Juan Cerca

10:00 a 12:00 hs. Mogna- Escuela Capitán de Fragata Hipólito Buchardo

14:00 a 15:30 hs. Huaco-Club Atlético Huaco

- Valle Fértil

8:30 hs – Plaza de Chucuma

9:30 hs – SUM Astica

11:50 hs – Plaza de Usno

13:20 hs – Villa San Agustín (oficinas del Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y General Acha).

