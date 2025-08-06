miércoles 6 de agosto 2025

En Pocito

Amenazó a un nene de 12 años con un arma blanca para robarle

Ocurrió en una parada de colectivo de Pocito, cuando el menor se dirigía a la escuela. El agresor no logró su cometido y el niño pudo escapar ileso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo con cuchillo

Un violento intento de robo conmocionó este martes a vecinos del barrio UPCN, en Pocito. Un niño de tan solo 12 años fue amenazado con un arma blanca cuando esperaba el colectivo para ir a la escuela.

Según denunció su madre, Gabriela Espósito, cerca de las 6:45 de la mañana su hijo Ignacio Algañaraz Espósito se encontraba en la esquina de calles Córdoba y Rawson, donde fue abordado por un sujeto que, sin mediar muchas palabras, le exhibió un arma blanca y le exigió que le entregara sus pertenencias.

El menor, asustado, logró reaccionar a tiempo y escapar del lugar antes de que el agresor pudiera concretar el robo. Más tarde, a las 10:51, la mujer se presentó en la comisaría para radicar la denuncia por tentativa de robo agravado.

La policía investiga para dar con el autor del hecho, quien se dio a la fuga y aún no ha sido identificado.

