viernes 8 de agosto 2025

Testimonio

Video: qué dijo el autor de la amenaza de bomba al show de Lali, tras recibir la condena

Juan Carlos Salem fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso y deberá pagar una multa por portación de armas. Tras conocer la sentencia, habló ante la prensa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
“No he matado, ni he robado a nadie”, declaró el hombre de 74 años, quien admitió ante la jueza Mabel Moya haber efectuado el llamado el 1 de agosto. Optó por un juicio abreviado, evitando un proceso más extenso, y recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa de $10.000 por portación de armas.

Este hombre, que estaba cumpliendo su detención en su casa, este viernes fue imputado por tres delitos: amenazas coactivas, intimidación pública en concurso ideal y tenencia ilegítima de arma de fuego, ya que en su hogar encontraron un revólver calibre 22.

El allanamiento para atraparlo se realizó el pasado miércoles por la siesta, alrededor de las 14:30 horas. Cuando estaba acorralado, él admitió haber hecho el llamado amenazador y después manifestó que rompió su celular.

Tanto la defensa de Salem como fiscalía acordaron una condena por tres años. Este acuerdo no fue bien visto por la Fiscalía de Estado se opone al acuerdo porque cree que la amenaza es mucho más grave y lo caratuló como Terrorismo de Estado.

