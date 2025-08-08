Un niño quiso fabricar un cohete casero en 25 de Mayo y terminó quemado

Un grave accidente doméstico ocurrió en la noche del jueves en la localidad de El Encón, departamento 25 de Mayo, cuando un niño de 9 años resultó con severas quemaduras tras manipular un bidón con restos de combustible.

Fuentes policiales informaron que el hecho tuvo lugar en una vivienda situada sobre la Ruta 20, a la altura del kilómetro 429. El menor, identificado como Luis Quiroga , habría tomado el recipiente, que la familia utilizaba para guardar nafta, con la intención de fabricar un “cohete casero”. Al acercarle fuego con un encendedor, se produjo una explosión que le provocó lesiones en el tórax y en la parte superior del cuerpo.

image

En el momento del incidente, la madre del niño se encontraba cambiando a una beba de un año y no advirtió la peligrosa maniobra. Una ambulancia departamental trasladó de urgencia a Luis al Hospital Dr. Marcial Quiroga, donde fue ingresado en el servicio de quemados y permanece internado en la cama 04.

La Ayudante Fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Gimena Cornejo, dispuso medidas de investigación tanto en el domicilio donde ocurrió el hecho como en el centro de salud.

El caso fue caratulado como “Lesiones culposas”.