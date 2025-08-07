viernes 8 de agosto 2025

Detenidos

Entraron a robar a una obra de Rawson y terminaron presos

Son dos detenidos. El hecho ocurrió en un loteo de Rawson y los atraparon cuando intentaban llevarse materiales.

Los dos sospechosos fueron llevados a la Subcomisaria del barrio Ansilta, Rawson.

Dos jóvenes fueron detenidos este jueves tras ser sorprendidos intentando robar materiales de construcción en una obra ubicada en el Loteo Horizonte Andino, en el departamento Rawson.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando un albañil que trabajaba en el lugar notó movimientos sospechosos y llamó al 911. De inmediato, personal policial que realizaba tareas de prevención en la zona acudió al lugar y, con apoyo de otras unidades, cercaron el predio y lograron detener a los sospechosos.

Los aprehendidos fueron identificados como Riveros Díaz Alan (21) y Díaz Guzmán Axel Gabriel (18), ambos con domicilio en el barrio Alameda, de Rawson. En el interior de la obra tenían varios elementos apilados, entre ellos hierros y herramientas, listos para ser sustraídos.

La propietaria de la construcción, una mujer de 40 años domiciliada en Capital, resultó damnificada. La causa fue caratulada como Hurto Simple en grado de tentativa, bajo el sistema de Flagrancia, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de delitos contra la propiedad.

Desde la Subcomisaría B° Ansilta, dependencia interviniente, destacaron que el hecho pudo ser contenido rápidamente gracias a los refuerzos policiales desplegados en distintos puntos del departamento, con personal a pie, en motos, patrulleros y unidades especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan

