viernes 8 de agosto 2025

TC en San Juan

Tobías Martínez, ante su gente y por el batacazo: largará desde la 9° posición en el Desafío de Las Estrellas

El piloto sanjuanino dirá presente en la sexta vez del Desafío de las Estrellas en San Juan. Esta vez, lo hará a bordo de su Toyota Camry del equipo Rus Med. Sacó casi la bolilla 9 y buscará levantar cabeza con los suyos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tobías Martínez, desde el puesto 9 en el Desafío de las Estrellas.

Con la pilcha azul del equipo Rus Med y con los fanáticos que lo llenaron de aplausos cuando mencionaron su nombre, Tobías Martínez participó del sorteo del Desafío de las Estrellas en el Estadio Aldo Cantoni. El piloto sanjuanino tomó el protagonismo del escenario, sacó la bolilla 9 y tendrá una buena posición de largada el próximo domingo en El Villicum.

Sin título

Tobías ultima detalles y prepara su carrera en el Autódromo de Albardón, escenario que albergará una nueva fecha del Turismo Carretera. Durante el sorteo de la grilla, el piloto del Toyota Camry sacó la bolilla número 9 y ese será su puesto de largada. Gastón Mazzacane largará desde el primer lugar y compartirá la primera fila con Augusto Carinelli.

El piloto fue aplaudido y reconocido por todos los sanjuaninos. A su corta edad, supo codearse con los mejores y nos representa en la categoría máxima del automovilismo.

