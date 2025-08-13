miércoles 13 de agosto 2025

Conflicto

Marcha de jubilados: volvieron a aplicar el protocolo antipiquete

Como cada miércoles, las fuerzas federales enfrentaron a los jubilados que marchan al Congreso en reclamo de la mejora de sus haberes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Como todos los miércoles, un grupo de jubilados volvió a manifestarse frente al Congreso para expresarse en contra del veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones. Como todas las semanas, el Gobierno respondió con un desmedido operativo llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad.

En esta ocasión, las fuerzas de seguridad desplegaron efectivos, vallados y móviles que bloquearon accesos clave y generaron un importante tránsito en la zona.

Dos fotógrafas detenidas en la marcha de jubilados

Alrededor de las 16.30, efectivos de la Policía Federal detuvieron a Camila Luciana Rey y Jazmín Orellana, dos fotógrafas de ATE que, según testigos, estaban realizando su labor y fueron detenidas al voleo. "No estaban haciendo nada. Las agarraron y las detuvieron", relató una testigo a C5N. Las detenidas fueron trasladadas a la Alcaidía 4, ubicada en la calle Zavaleta al 425.

image

La detención quedó registrada en móviles televisivos, en los cuales se pudo ver a las reporteras tiradas boca abajo en el piso, mientras los oficiales buscaban reducirlas, hasta que fueron levantadas y subidas a un camión de la policía.

image

Un jubilado dialogó con C5N y expresó: "Venimos siempre a manifestarnos los miércoles y lo único que recibimos es represión. Soluciones no tuvimos ninguna. Ayer hicieron un asado en la Quinta de Olivos mientras en los PAMI hay turno recién para dentro de 4 meses. Mi exesposa sufre la enfermedad de ELA y el PAMI le niega la kinesiología domicilio".

image

Las imágenes de empujones, gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y balas de goma contra manifestantes se repiten todas las semanas, mientras del otro lado jubilados buscan un espacio para reclamar por su alarmante situación. "Hay veces que no tengo para comer", indicó un jubilado de 88 años a un móvil de Crónica TV.

image

